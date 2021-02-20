"Это моя боль" - дочь онкобольной Заворотнюк поделилась редким кадром с матерью

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 603
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 2826
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 612
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 207
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 297
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 342
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2466
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 882
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
5
5
5
5
15
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
&quot;Приходи, я тебя съем&quot;: самые крепкие пары шоу-бизнеса
"Приходи, я тебя съем": самые крепкие пары шоу-бизнеса
&quot;У меня есть 3 квартиры&quot;. Педан впервые рассказал о своем жилье в центре Киева
"У меня есть 3 квартиры". Педан впервые рассказал о своем жилье в центре Киева
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Видео
Все видео
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
"Настоящая магия". Украинский исполнитель представил провокационный клип
"Настоящая магия". Украинский исполнитель представил провокационный клип
Особая история: участник "Голоса страны" выпустил трек о любви
Особая история: участник "Голоса страны" выпустил трек о любви
28-летняя артистка пережила 3 ​​инсульта и сердечный приступ
28-летняя артистка пережила 3 ​​инсульта и сердечный приступ
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 342
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1620
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 270
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2007
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 495
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 17:47

"Это моя боль" - дочь онкобольной Заворотнюк поделилась редким кадром с матерью

  Комментировать

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, поделилась редким фото.

Анна опубликовала в Instagram кадр с матерью и призналась, что последние 2 года для нее были самыми тяжелыми в жизни. Говорит, что ей постоянно звонят журналисты и предлагают большие суммы денег за интервью. И объяснила, почему никогда публично не говорит о болезни знаменитой мамы.

Автор: instagram.com/anna_zavorotnyuk
  Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась редким фото за 2017-й год. На нем Анна с матерью сделали селфи в авто
Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась редким фото за 2017-й год. На нем Анна с матерью сделали селфи в авто

"Я очень сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься качать воздух, а не то чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну. Моя мама очень публичный человек, она супер-звезда и конечно этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать пока, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте. Это моя боль. Моя ежедневная боль, которая каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполняет все тело", - призналась Анна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Онкобольная Заворотнюк похвасталась подарком дочери

Добавила, что занимается с психологом и пытается справиться с этим ударом судьбы. Также Заворотнюк поделилась, что это фото сделано в 2017 году и на нем запечатлен момент абсолютного счастья.

Осенью 2019 в средствах массовой информации сообщили о тяжелой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее госпитализацию. Она прекратила публиковать сообщения в социальных сетях. Заворотнюк лечили противоопухолевым препаратом нового формата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это моя боль" - дочь онкобольной Заворотнюк поделилась редким кадром с матерью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Горящий поезд проехал 7 км

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

В Украине чтят память Героев Небесной сотни

Самое читаемое
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 22707
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 14031
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
7
 Просмотров: 11835
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 10449
&quot;Наконец я умру&quot; - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа
"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа Просмотров: 7911
Знаменитости
"Разрешить прикоснуться ко мне". MamaRika рассказала про надоедливого фана
"Разрешить прикоснуться ко мне". MamaRika рассказала про надоедливого фана Просмотров: 63
Сергею Бабкину сделали вторую операцию
Сергею Бабкину сделали вторую операцию Просмотров: 495
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 5661
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
 Просмотров: 549
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
Стоматологу из Ровно сообщили о подозрении за избиение детей
1
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
Голосов: 42580
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть