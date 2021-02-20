"Это моя боль" - дочь онкобольной Заворотнюк поделилась редким кадром с матерью

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, поделилась редким фото.

Анна опубликовала в Instagram кадр с матерью и призналась, что последние 2 года для нее были самыми тяжелыми в жизни. Говорит, что ей постоянно звонят журналисты и предлагают большие суммы денег за интервью. И объяснила, почему никогда публично не говорит о болезни знаменитой мамы.

Автор: instagram.com/anna_zavorotnyuk Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась редким фото за 2017-й год. На нем Анна с матерью сделали селфи в авто

"Я очень сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься качать воздух, а не то чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну. Моя мама очень публичный человек, она супер-звезда и конечно этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать пока, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте. Это моя боль. Моя ежедневная боль, которая каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполняет все тело", - призналась Анна.

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Добавила, что занимается с психологом и пытается справиться с этим ударом судьбы. Также Заворотнюк поделилась, что это фото сделано в 2017 году и на нем запечатлен момент абсолютного счастья.

Осенью 2019 в средствах массовой информации сообщили о тяжелой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее госпитализацию. Она прекратила публиковать сообщения в социальных сетях. Заворотнюк лечили противоопухолевым препаратом нового формата.