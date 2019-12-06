Эмма Стоун получила оригинальное кольцо на помолвку

Автор: NY Photo Composite Эмма Стоун скрывала отношения 3 года

Голливудская актриса 31-летняя Эмма Стоун обручилась со сценаристом и режиссером шоу "Saturday Night Live" Дэйвом Маккари. В Instagram влюбленные поделились общим фото. На нем актриса показала дорогое кольцо.

Западные СМИ сообщают, что кольцо Стоун было куплено в нью-йоркском ювелирном бутике Catbird за $4780. Дизайн разработал японский мастер. Ее особенностью является жемчужина Акоя, которая закреплена в центре. Вокруг нее расположены миниатюрные кристаллы, напоминающие снежинки.

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Актриса и сценарист познакомились на съемочной площадке 2016 года. Пара тщательно скрывала свои длительные отношения от общественности. Официально подтвердили свои чувства этого года во время публичного выхода на американской кинопремии SAG Awards в Лос-Анджелесе.

Переглянути цей допис в Instagram 💕 Допис, поширений користувачем @ davemccary 4 Гру 2019 р. о 4:42 PST

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