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пятница, 06 декабря 2019 22:45

Эмма Стоун получила оригинальное кольцо на помолвку

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Автор: NY Photo Composite
  Эмма Стоун скрывала отношения 3 года
Эмма Стоун скрывала отношения 3 года

Голливудская актриса 31-летняя Эмма Стоун обручилась со сценаристом и режиссером шоу "Saturday Night Live" Дэйвом Маккари. В Instagram влюбленные поделились общим фото. На нем актриса показала дорогое кольцо.

Западные СМИ сообщают, что кольцо Стоун было куплено в нью-йоркском ювелирном бутике Catbird за $4780. Дизайн разработал японский мастер. Ее особенностью является жемчужина Акоя, которая закреплена в центре. Вокруг нее расположены миниатюрные кристаллы, напоминающие снежинки.

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Актриса и сценарист познакомились на съемочной площадке 2016 года. Пара тщательно скрывала свои длительные отношения от общественности. Официально подтвердили свои чувства этого года во время публичного выхода на американской кинопремии SAG Awards в Лос-Анджелесе.

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Допис, поширений користувачем @ davemccary

Кэти Перри и Орландо Блум решили не жениться пока, а отложить свадьбу. Влюбленные изменили сроки проведения свадьбы, чтобы отпраздновать его именно в том месте, где они хотят.

Page Six
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