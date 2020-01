Эминем превзошел себя в чтении рэпа

Эминем быстрее всех в мире зачитал рэп. Фото: telegraph.co.uk

47-летний рэпер Эминем (Маршалл Матерс III) установил новый мировой рекорд по скорости чтения рэпа. Певец умудрился сказать 229 слов за 30 секунд.

Об этом сообщает Inspired со ссылкой на The Telegraph.

Американский рэпер Эминем снова превзошел собственный рекорд по скорости чтения. В треке "Godzilla" из нового альбома "Music to Be Murdered By" он выговорил 229 слов (339 слогов) за 30 секунд - это около 7,6 слова или 11,3 слога в секунду.

Отрывок Эминем зачитал с соблюдением дикции, поэтому слова вполне возможно разобрать.

Предыдущие мировые рекорды также принадлежат Эминему - в песне "Majesty", записанном совместно с Ники Минаж и рэпером Labrinth, певец говорил 10,3 слога в секунду, а в песне "Rap God" он читал со скоростью 9,6 слога в секунду.

Осенью 2019 года Эминем занял шестое место в ТОП-20 самых дорогих хип-хоп исполнителей по версии журнала Forbes.