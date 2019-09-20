Назвали самого высокооплачиваемого хип-хоп исполнителя

Вест заробив 150 мільйонів доларів завдяки колекції спортивного взуття Yeezy. Фото: styleinsider.com.ua

Американский рэпер Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем в мире, по версии журнала Forbes

Он заработал $150 млн благодаря коллекции спортивной обуви Yeezy, которую выпустил совместно с брендом Adidas.

Это впервые в карьере Вест возглавил соответствующий рейтинг Forbes. Рэпер Jay-Z, который был лидером этого рейтинга в прошлом году, теперь занял 20-ю строчку — он заработал $81 млн.

На 3-м месте оказался канадский рэпер Дрейк с заработком $75 млн. Также в первой десятке самых платных рэперов Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Кендрик Ламар, Migos и Чайлдиш Гамбино.

Полный ТОП-20 списка:

Kanye West — $150 млн;

Jay-Z — $ 81 млн;

Drake — $ 75 млн;

Diddy — $ 70 млн;

Travis Scott — $ 58 млн;

Eminem — $ 50 млн;

DJ Khaled — $ 40 млн;

Kendrick Lamar — $ 38,5 млн;

Migos — $ 36 млн;

Childish Gambino — $ 35 млн;

J. Cole — $ 31 млн;

Nicki Minaj — $ 29 млн;

Cardi B — $ 28 млн;

Swizz Beatz — $ 23 млн;

Meek Mill — $ 21 млн;

Birdman — $ 20 млн;

Future — $ 19,5 млн;

Nas — $ 19 млн;

Wiz Khalifa — $ 18,5 млн;

Pitbull — $ 18 млн.

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Американский рэпер и муж Ким Кардашян Канье Уэст удивил поклонников решением открыть собственную церковь. Он очень увлечен верой и хочет делиться ею с другими. Канье хочет помогать людям, которые в этом нуждаются. Певец верит в лечебные силы музыки и в Бога, который может изменить жизнь людей.