Назвали самого высокооплачиваемого хип-хоп исполнителя

Американский рэпер Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем в мире, по версии журнала Forbes
Он заработал $150 млн благодаря коллекции спортивной обуви Yeezy, которую выпустил совместно с брендом Adidas.
Это впервые в карьере Вест возглавил соответствующий рейтинг Forbes. Рэпер Jay-Z, который был лидером этого рейтинга в прошлом году, теперь занял 20-ю строчку — он заработал $81 млн.
На 3-м месте оказался канадский рэпер Дрейк с заработком $75 млн. Также в первой десятке самых платных рэперов Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Кендрик Ламар, Migos и Чайлдиш Гамбино.
Полный ТОП-20 списка:
Kanye West — $150 млн;
Jay-Z — $ 81 млн;
Drake — $ 75 млн;
Diddy — $ 70 млн;
Travis Scott — $ 58 млн;
Eminem — $ 50 млн;
DJ Khaled — $ 40 млн;
Kendrick Lamar — $ 38,5 млн;
Migos — $ 36 млн;
Childish Gambino — $ 35 млн;
J. Cole — $ 31 млн;
Nicki Minaj — $ 29 млн;
Cardi B — $ 28 млн;
Swizz Beatz — $ 23 млн;
Meek Mill — $ 21 млн;
Birdman — $ 20 млн;
Future — $ 19,5 млн;
Nas — $ 19 млн;
Wiz Khalifa — $ 18,5 млн;
Pitbull — $ 18 млн.
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Американский рэпер и муж Ким Кардашян Канье Уэст удивил поклонников решением открыть собственную церковь. Он очень увлечен верой и хочет делиться ею с другими.
Канье хочет помогать людям, которые в этом нуждаются. Певец верит в лечебные силы музыки и в Бога, который может изменить жизнь людей.
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