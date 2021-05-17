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понедельник, 17 мая 2021 23:46

Экс-жена Андре Тана удивила комментарием об их разводе

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Экс-жена Андре Тана удивила комментарием об их разводе
Украинский дизайнер Андре Тан разводится с женой Алиной Харечко после девяти лет брака. ФОТО: instagram.com/alina_kharechko

Украинский дизайнер Андре Тан объявил о разводе с женой Алиной Харечко. Пара состояла в браке почти девять лет.

Экс-супругам удалось остаться в дружеских отношениях. И не только Андре хорошо отзывается о бывшей жене. Алина с благодарностью вспоминает прожитые вместе годы. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я благодарю тебя за эти 10 лет вместе, Андрей Николаевич! Мы построили классный бизнес и сеть с трех до 52 магазинов ATAn, родили очень хорошую дочь, пережили с тобой 2 банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной. Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе - иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризисным менеджером, иногда PR-директором. Я благодарю тебя за это опыт! Спасибо тебе за все. Мы начинали с дружбы, дружбы и заканчиваем. У моей дочери очень талантливый папа, которым точно можно гордиться ", - написала Алина.

Подписчики выразили свое восхищение тем, как Алине и Андре удалось после развода остаться в хороших отношениях:

"Как же важно уметь благодарить друг друга за совместный опыт", "Новые этапы для каждого", "Умеет расставаться тот, кто умел любить".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Своими руками шил свадебное платье": история любви Андре Тана и Алины Харечко

2019 года Алина Харечко создала собственный бренд Home Wings, в ассортименте которого: пижамы для сна и прогулок по городу, домашние костюмы, пледы и аксессуары для дома. По словам дизайнера Андре Тана, именно амбиции жены в сфере моды стали причиной разрыва отношений. После развода Тан оставил жене дом на 500 кв. м, приобрел авто для нее и ежемесячно платит значительные алименты.

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