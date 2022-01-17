Экс-участница "НеАнгелов" показалась в бикини. Ее обвинили в использовании фотошопа

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха наслаждается отпуском на Мальдивских островах. Оттуда показывает соблазнительные фото, на которых демонстрирует подтянутое тело в бикини.
На серии снимков, опубликованной в Instagram, певица показалась в голубом купальнике.
"Главный спонсор этой публикации – спорт", - отметила Смеюха.
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Но пользователи сети усомнились в идеальной фигуре звезды, о чем написали в комментариях. Они заподозрили ее в использовании фотошопа. На некоторых фото линии тела и цвет лица выглядят неестественно:
"Спорт и фотошоп", "Ее талия – аномалия", "Главный спонсор – фотошоп".
Смеюха, которая признавалась, что у нее 303 купальника, похоже, приобрела еще один. В новом бикини звезда позировала, стоя по колено в море. Свой образ Виктория дополнила серебристым платком, который накинула на голову, и ярким макияжем.
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