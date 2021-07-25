"Восточная царица": Виктория Смеюха показала идеальный загар

Фото: instagram.com/vikanablack

Украинская певица и экс-учасница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха, недавно признавалась, что имеет 303 купальника, похоже, приобрела еще один. В новом бикини звезда позировала, стоя по колено в море. Фото опубликовала в Instagram.

Свой образ Виктория дополнила серебристой платком, который накинула на голову, и ярким макияжем.

"Некоторые люди - как тучи. Как только уйдут, сразу такой отличный день", - написала Смеюха под фотографией.

Поклонники отметила, что в таком луке, звезда похожа на восточную царицу.

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Певица Виктория Смеюха не только занимается сольной карьерой, но и оставляет время на личную жизнь. Ексучасниця группы "НеАнгелы" призналась, что однажды едва не вышла замуж.