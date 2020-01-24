Екатерина Осадчая в красном платье с разрезом до бедра поразила поклонников

Фото: instagram.com/kosadcha/

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая похвасталась стройными ножками.

В Instagram теледива разместила фотографии, на которых позирует в вечернее бархатной красном платье. Высокий разрез до бедра украсили белые камни. Дополнили лук звезды стильные босоножки тасриблястий обруч на волосах.

"Рабочий марафон так быстро начался, что о отпуска напоминают только остатки загара. Но впереди много интересного!", - подписала фото Осадчая.

Фанаты Екатерины взорвались комплиментами.

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"Какая ты роскошная", "Очень хорошая", "Вы такая красавица! Изящная и роскошная", "хорошеет с каждым днем", - писали пользователи в комментариях под фото.

Телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения. Утро началось с сюрпризов - мужчина знаменитости Юрий Горбунов устроил настоящий праздник с шариками и тортом. Вечер именинница провела в компании звездных друзей - певицы Оли Поляковой, телеведущей Маши Ефросининой, продюсера Потапа и другие знаменитости. Фото с празднования телеведущая опубликовала в Instagram.