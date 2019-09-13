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пятница, 13 сентября 2019 18:13

Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения
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Телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения
Фото: instagram.com/kosadcha
Телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения
Телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения
Телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения

Телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения.

Утро началось с сюрпризов - мужчина знаменитости Юрий Горбунов устроил настоящий праздник с шариками и тортом.

Вечер именинница провела в компании звездных друзей - певицы Оли Поляковой, телеведущей Маши Ефросининой, продюсера Потапа и другие знаменитости. Фото с празднования телеведущая опубликовала в Instagram.

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Вечеринка прошла в украинском стиле в загородном ресторанном комплексе Fabius, где в мае этого года отгремела свадьба Потапа и Насти Каменских. Именинница выбрала для праздника роскошное белое платье-вышиванку с золотым орнаментом украинского дизайнера Юлии Магдич.

Развлекали гостей певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана, отмена" и хип-хоп исполнительница Алина Паш. Подарком стал рэп от Юрия Горбунова, который он зачитал вместе с Алиной Паш.

"Я невероятно вам благодарна за все теплые слова. Я услышала столько приятного, точно есть заряд на год, делать еще больше, быть здоровой и счастливой! Ноги болят от танцев и щеки от улыбок. Юрий Горбунов сделал невероятный сюрприз, читал рэп с Алиной Паш и оказалось, что у Юры есть еще один талант. Джерри Хейл, я сегодня без голоса, потому что пели вовсю "охрану". Я буду наш праздник урожая вспоминать весь год", - поделилась впечатлениями Осадчая.

Тлеведуча Екатерина Осадчая праздновала 36-летие 12 сентября. С днем ​​рождения ее трогательно поздравил муж, ведущий и шоумен Юрий Горбунов в видеообращении.

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