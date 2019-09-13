Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения

Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения.

Утро началось с сюрпризов - мужчина знаменитости Юрий Горбунов устроил настоящий праздник с шариками и тортом.

Вечер именинница провела в компании звездных друзей - певицы Оли Поляковой, телеведущей Маши Ефросининой, продюсера Потапа и другие знаменитости. Фото с празднования телеведущая опубликовала в Instagram.

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Вечеринка прошла в украинском стиле в загородном ресторанном комплексе Fabius, где в мае этого года отгремела свадьба Потапа и Насти Каменских. Именинница выбрала для праздника роскошное белое платье-вышиванку с золотым орнаментом украинского дизайнера Юлии Магдич.

Развлекали гостей певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана, отмена" и хип-хоп исполнительница Алина Паш. Подарком стал рэп от Юрия Горбунова, который он зачитал вместе с Алиной Паш.

"Я невероятно вам благодарна за все теплые слова. Я услышала столько приятного, точно есть заряд на год, делать еще больше, быть здоровой и счастливой! Ноги болят от танцев и щеки от улыбок. Юрий Горбунов сделал невероятный сюрприз, читал рэп с Алиной Паш и оказалось, что у Юры есть еще один талант. Джерри Хейл, я сегодня без голоса, потому что пели вовсю "охрану". Я буду наш праздник урожая вспоминать весь год", - поделилась впечатлениями Осадчая.

Тлеведуча Екатерина Осадчая праздновала 36-летие 12 сентября. С днем ​​рождения ее трогательно поздравил муж, ведущий и шоумен Юрий Горбунов в видеообращении.