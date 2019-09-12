Екатерина Кухар выйдет замуж в прямом эфире "Танцев со звездами"

Фото: @ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина 37-летняя Екатерина Кухар и 32-летний Александр Стоянов поженятся в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" в это воскресенье, 15 сентября.

Телеканал "1+1" решил сделать для пары сюрприз во время 4 эфира проекта, тема которого "Вечер любви".

По словам Кухар, они со Стояновым обвенчались 5 лет назад, 15 сентября.

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"Эта дата очень символична для нас. Мы с Александром считали венчание для нашей семьи важнее, чем официальный брак. Мы решили официально женится и отпраздновать это событие всей Украиной", - рассказала Екатерина.

Стоянов поделился, что у них с возлюбленной уже была репетиция свадьбы в Америке.

"В прошлом году, в декабре наши американские друзья, когда узнали, что мы еще не женаты, были очень удивлены и решили сделать для нас сюрприз: после нашего спектакля "Щелкунчик", организовали для нас церемонию бракосочетания прямо на сцене. Однако этот брак действует только на территории США. После этого мы решили узаконить наши отношения в Украине", - рассказал Стоянов.

Церемонию будут проводить ведущие шоу Юрий Горбунов и Тина Кароль.

В конце телезрители увидят свадебный танец влюбленных.

Ирина Билык публично оскорбила приму-балерину Екатерину Кухар. На своей странице в Instagram певица разместила пост, в котором назвала Кухар "профессионально неспособной" и "потерявшей любовь публики".