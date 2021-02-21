Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела

Судья "Танцев со звездами" "спела", повторяя слова бессмертного хита Билли Уизерса - Аinьt No Sunshine Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар захватывает поклонников своим изяществом, женственностью и при этом острым языком и стальным характером. Прима-балерина любит делиться интересными снимками в фотоблог и часто пишет философские посты. Но не обходится и без развлекательного контента.

Судья "Танцев со звездами" решили присоединиться к челлендж, связанном с выходом на экране нового шоу пародий с участием украинских звез - "Липсинк батл". Балерина опубликовала в Instagram видео, на котором "спела".

На ней - нежно-лиловый кашемировый свитер-оверсайз и легкая юбка, которая позволяет рассмотреть стройные голые ножки примы. Она кокетливо обнажила одно плечо. А ее красивые аккуратные локоны прекрасно вписались в женственный и нежный образ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яркий макияж и мини: Екатерина Кухар показала фото себя в юности

Судья "Танцев со звездами" "спела", повторяя слова бессмертного хита Билли Уизерса - Аinьt No Sunshine.

Поклонники Екатерины оценили ее видео и оставили комплименты и похвалу, заинтересовавшись новым проектом. "Великолепная", "Миленькая", "Красотка", "Это что-то новенькое", - писали они в комментариях.

Премьеры балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов впервые за много лет провели зимний отдых на море - побывали с детьми на Мальдивах. Артисты поделились красивой фотосессией и впечатлениями.