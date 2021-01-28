Екатерина Кухар и Александр Стоянов танцевали возле океана на Мальдивах

Фото: предоставила Катерина Кухар

Премьеры балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов впервые за много лет провели зимний отдых на море - побывали с детьми на Мальдивах. Артисты поделились красивой фотосессией и впечатлениями.

Около 10 лет подряд звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов проводили зимы на гастролях во Франции. За январь - февраль успевали дать до 50 спектаклей. И вот впервые они отдохнули зимой на Мальдивах.

"Для меня новогодние каникулы с детьми – это большая радость и особый экспириенс, - рассказывает Екатерина Кухар. - Долго никогда не отдыхаю, максимум неделя летом. Тело привыкло к физическому труду, требует интенсивных нагрузок, в первые 3 дня отпуска ощущала небольшую ломку. Поэтому мы с Сашей не отказывали себе в удовольствии танцевать даже в море и на песке, тем более, что уже 31 января мы с ним танцуем балет "Щелкунчик" в Октябрьском".

"Как бы странно это не звучало, благодаря карантину, у нас появилась возможность отдохнуть зимой, - говорит Александр Стоянов. - Рад, что у нас получилось отвезти детей к океану. Я сам вырос возле моря, знаю, насколько благотворно соленая вода влияет на организм. Удивительно, как природа залечивает раны. У Тимы тут быстро все зажило".

"Мы позволили себе полное расслабление и единение с природой, вокруг все ecofriendly. Удивительным было, когда к нам во время того, как мы плавали на прозрачных каяках, подплыла стая дельфинов и сопровождала некоторое время. Словно они наши старые друзья, совсем не боялись, а наоборот издавали приветливее звуки, радостно выпрыгивали", - делится впечатлениями Екатерина.

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"Мы разрешили себе без опаски ходить без обуви по территории отеля. Лозунг отеля No news, no shoes. Начиная от виллы и до ресторанов ты ходишь босиком, возле каждой локации стоят специальные щеточки в виде ежиков, об которые, входя в помещение, вытирают босые ноги. Мысленно каждый раз улыбалась и вспоминала своего подолога, понимая, что она бы пришла в ужас от увиденного. А для нас Soneva jani стало маленьким Раем на Земле и трамплином для полного рестарта, обнуления и медитации. Неожиданным бонусом для нашего сына стал совместный завтрак на пляже с голливудским актером Эдом Вествиком, который проживал в соседней вилле, заселившись на несколько дней позже нас".

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар порадовала поклонников новым фото. На нем она игриво позирует со взъерошенными волосами в розовом платье с пикантным разрезом в зоне декольте. Под наряд артистка не одела бюстгальтер и засветила грудь.