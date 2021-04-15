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четверг, 15 апреля 2021 08:14

Екатерина Кухар показала роскошную фигуру на пляже
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Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар отдыхает на Шри-Ланке и продолжает делиться соблазнительными фотографиями.

Так, прима запостила пикантные фото, на которых позирует на пляже возле зелени и в океане в белом купальнике, хвастаясь изящной фигурой. Как написала звезда под фото, 14 апреля она отпраздновала Новый год на острове.

Прима-балерина национальной оперы Украины Екатерина Кухар отдыхает на Шри-Ланке и делится соблазнительными фотографиями
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Прима-балерина национальной оперы Украины Екатерина Кухар отдыхает на Шри-Ланке и делится соблазнительными фотографиями
Прима-балерина национальной оперы Украины Екатерина Кухар отдыхает на Шри-Ланке и делится соблазнительными фотографиями

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"Sri, Happy New Year! Сегодня на Шри большой праздник, они празднуют приход нового года. В принципе, можно растянуть удовольствие и сначала отпраздновать в Украине, затем в Китае и вслед приехать на Шри-Ланку. Правда вместо елки у вас будет мудрое дерево. И впервые в моей многолетней гастрольной практике по всему миру, разница во времени с Украиной - 2,5 часа", - рассказала балерина.

Балерина Екатерина Кухар создала шелковые балетные юбки с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN. Имя Екатерины Кухар уже давно ассоциируется не только с балетом, но и со словосочетанием - икона стиля. Недавно прима-балерина решила попробовать свои силы в новой для нее индустрии и совместно с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN представила весенние танцевальные юбки.

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