Ефросинина показала отдых с сыном и подругами

Украинская телеведущая и блогер 41-летняя Маша Ефросинина полетела отдыхать в Турцию.

Компанию ей составили сын Александр и подруги, рассказала звезда на странице в Instagram.

Отдых продолжается в пятизвездочном отеле NG Phaselis Bay, на берегу Средиземного моря. С Ефросининой отдыхают бизнесвумен Лера Бородина и маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан, которая также является крестной матерью Александра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве

"С Леликом мы дружим более 20 лет. Она крестная Сани и вообще мое все. И вот недавно мы выяснили, что никогда не отдыхали вместе. Ситуация срочно исправлена", - подписала Ефросинина кадры из Балабан.

Автор: Instagram Маши Ефросининой Звезда отдыхает в Турции

В Instagram Stories звезда показала развлечения в аквапарке.

"Отдыхаю замечательно: сплю, лежу в СПА, читаю книги, медитирую. В своих мечтах. Еще 48 кругов и сразу начну", - посмеялась она.

Автор: Instagram Маши Ефросининой Звезда отдыхает в Турции

Супружеская пара украинской телеведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева 3 мая отпраздновала 19 годовщину знакомства. По этому случаю звезда рассказала неизвестные факты об их отношениях в Instagram. Маша и Тимур счастливи в браке и воспитывают 2 детей. Но их отношения не идеальны. Однажды даже разошлись на долгое время. Впрочем, сейчас они наслаждаются каждым днем, проведенным вместе.