Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе

Снимали видео в центре Киева, в известных исторических местах, которые любят и знают киевляне и гости столицы, и которые являются памятниками архитектуры местного и национального значения: Подол, Андреевский спуск, станция метро "Университет", улица Крещатик и Майдан Независимости Фото: instagram.com/dzidzio/

Группа DZIDZIO, солист которой Михаил Хома в студенчестве год "прожил" в поезде Львов-Киев, порадовал премьерой клипа.

Он выпустил видео на композицию "Я люблю тебя, Киев". Перед премьерой Дзидзьо запостил в Instargam признание и историю о том, как влюбился. И только в конце истории Дзидзьо объясняет, с кем было так трудно столько лет выстраивать отношения, пишет ТСН.

"Я хочу признаться. Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального дворца" Украина" пел песню "Бодай ся когут знудив". Эмоции настолько переливались, что я решил пойти широким шагом напротив в ресторан. Зашел, открыл меню, закрыл меню и вышел. Я испуганный никак не мог понять, как люди могут дорого платить за еду! Поэтому решил не начинать отношения, потому что не могу оплатить даже обед. Я старался тебе понравиться, учился, смотрел на людей, которые были безумно влюбленные в тебя, потому что с тобой они имели возможность реализовать свои мечты", - написал в посте исполнитель.

Снимали видео в центре Киева в известных исторических местах, которые любят и знают киевляне и гости столицы, которые являются памятниками архитектуры местного и национального значения: Подол, Андреевский спуск, станция метро Университет, улица Крещатик и Майдан Независимости.

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Режиссером выступил Брюс Парамор. Хореографию для видео ставила Яна Цибульская, с которой Михаил Хома был в паре на проекте "Танцы со звездами". Также в клипе снялся супруг Яны, тоже участник "Танцев" Дмитрий Жук.

Певец Михаил Хома, больше известный под псевдонимом Дзидзьо, записал свою версию гимна Украины с молодежным симфоническим оркестром и дирижером Оксаной Лынив. По информации "24 канала", кроме гимна "Ще не вмерла Украина", запишут и новую версию духовного гимна "Боже единый нам Украину храни". Участие в записи приняли более 70 человек. Записывать гимн планируют в три этапа: сначала оркестр, хор, а затем Михаил Хома в студии споет слова гимна.