Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе

Группа DZIDZIO, солист которой Михаил Хома в студенчестве год "прожил" в поезде Львов-Киев, порадовал премьерой клипа.
Он выпустил видео на композицию "Я люблю тебя, Киев". Перед премьерой Дзидзьо запостил в Instargam признание и историю о том, как влюбился. И только в конце истории Дзидзьо объясняет, с кем было так трудно столько лет выстраивать отношения, пишет ТСН.
"Я хочу признаться. Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального дворца" Украина" пел песню "Бодай ся когут знудив". Эмоции настолько переливались, что я решил пойти широким шагом напротив в ресторан. Зашел, открыл меню, закрыл меню и вышел. Я испуганный никак не мог понять, как люди могут дорого платить за еду! Поэтому решил не начинать отношения, потому что не могу оплатить даже обед. Я старался тебе понравиться, учился, смотрел на людей, которые были безумно влюбленные в тебя, потому что с тобой они имели возможность реализовать свои мечты", - написал в посте исполнитель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я хочу признатись. Ми вперше зустрілись з тобою, коли я разом зі студентським хором на сцені Національного Палацу "Україна" співав пісню "Бодай ся когут знудив". Емоцііі настільки переливались, що я вирішив піти широким кроком навпроти в ресторан. Зайшов, відкрив меню, закрив меню і вийшов. Я перестрашенний ніяк не міг зрозуміти, як так люди можуть дорого платити за їжу! Тому вирішив не починати стосунки, бо не можу оплатити навіть обід. Я старався тобі сподобатись, вчився, дивився на людей, які були безумно закохані в тебе, бо з тобою вони мали можливість реалізувати СВОЇ МРІЇ. Чесно, все, що я не робив, усі мої старання були до одного місця, з твого боку до мене не було жодної уваги. Тому в один момент я тебе зненавидів. Стиснув сильно зуби і пообіцяв собі, я тебе, с......, завоюю! Рік часу, кожної п'ятниці і кожної неділі я жив в поїзді, не міг знайти собі місця, мене тягнуло додому і до тебе одночасно. Я робив неможливе: сальто, шпагат, в повітр'ї перезувався... І ти знаєш, я помітив, що тобі це дуже сподобалось. Я нарешті зрозумів, що Ти хочеш. Ти хочеш відкрити мої НАДМОЖЛИВОСТІ! Дякую Тобі за це! І тільки зараз, після 7 років я чесно можу признатись: ТАК, Я люблю тебе, Київ, місто моє, Люблю тебе щиро за те, що ти є, Ти для мене - найкраще місто щасливих мрій, Ну і як тебе не любити, Києве мій! В подарунок 🎁 написав Тобі пісню. Завтра - ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ. #ялюблютебекиїв #київ #kyiv
Снимали видео в центре Киева в известных исторических местах, которые любят и знают киевляне и гости столицы, которые являются памятниками архитектуры местного и национального значения: Подол, Андреевский спуск, станция метро Университет, улица Крещатик и Майдан Независимости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дзидзьо признался, что верит в Святого Николая
Режиссером выступил Брюс Парамор. Хореографию для видео ставила Яна Цибульская, с которой Михаил Хома был в паре на проекте "Танцы со звездами". Также в клипе снялся супруг Яны, тоже участник "Танцев" Дмитрий Жук.
Певец Михаил Хома, больше известный под псевдонимом Дзидзьо, записал свою версию гимна Украины с молодежным симфоническим оркестром и дирижером Оксаной Лынив. По информации "24 канала", кроме гимна "Ще не вмерла Украина", запишут и новую версию духовного гимна "Боже единый нам Украину храни". Участие в записи приняли более 70 человек. Записывать гимн планируют в три этапа: сначала оркестр, хор, а затем Михаил Хома в студии споет слова гимна.
Комментарии