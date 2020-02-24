Джонни Депп в стёртой до дыр шляпе представил на Берлинале фильм

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Американский актер 56-летний Джонни Депп на 70-м Берлинском кинофестивале со съемочной группой представил новый фильм.

Фильм "Минамата" с Деппом и Биллом Найи вошел в программу специальных показов Берлинале, пишет НВ.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о корпорации, ответственной за отравления ртутью жителей Минамата в 1971 году. В картине речь идет об известном фотографе В. Юджине Смите. Он отправляется в японскую деревню Минамата. Найи играет друга и издателя - руководителя крупной редакции.

На премьеру Джонни Депп с группой опоздали на полчаса. Журналистам Депп рассказал, что был очарован Смитом и его фотографией, когда "прочитал немного о его жизни и о том, через что он прошел, что перенес, чем пожертвовал, чтобы отразить эти моменты".

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Джонни появился на красной дорожке в черном костюме-тройке и старой, стертой до дыр шляпе.

Актера Джонни Деппа бросила младшая на 32 года невеста Полина Глен. Появилась информация, что Глен разорвала отношения с актером из-за его прежней женщины Эмбер Герд. Постоянные разборки и судебная тяжба между Герд и Деппом надоели молодой невесте.