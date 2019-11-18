Молодая невеста бросила Джонни Деппа

Актера Джонни Деппа бросила младшая на 32 года невеста Полина Глен.

Появилась информация, что Глен разорвала отношения с актером из-за его прежнюю Эмбер Герд. Постоянные разборки и судебная тяжба между Герд и Деппом надоели молодой невесте, пишет Daily Mail.

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"Полина ненавидела внимание, которое было приковано к их с Деппом отношениям. Ей действительно было трудно, потому что вражда с Эмбер полностью пленила Джонни. Поэтому Полина Глен решила, что сейчас не лучшее время для серьезных отношений", - рассказал источник, близкий к девушке.

Автор: Instargam 24-летняя Эмбер Герд бросила Джонни Деппа

Американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа 33-летняя Эмбер Херд снялась в провокационной рекламной кампании бренда Saint Laurent.