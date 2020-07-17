Джонни Депп судится с британским таблоидом по обвинению в домашнем насилии

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2430
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 738
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 531
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 234
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 405
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 342
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4698
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6588
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
5
11
18
4
5
&quot;Листи&quot;: Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
"Листи": Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Супермодель снялась в романтической фотосессии с миллиардером
Супермодель снялась в романтической фотосессии с миллиардером
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Видео
Все видео
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
Наталия Могилевская презентовала горячий клип
Наталия Могилевская презентовала горячий клип
У телеведущей выпал зуб во время прямого эфира
У телеведущей выпал зуб во время прямого эфира
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1062
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4815
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 63
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
пятница, 17 июля 2020 16:46

Джонни Депп судится с британским таблоидом по обвинению в домашнем насилии

  Комментировать
  Вайнона Райдер не верит в жестокость бывшего мужа. Фото: instagram
Вайнона Райдер не верит в жестокость бывшего мужа. Фото: instagram
  Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии. Фото: instagram
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии. Фото: instagram

Во время судебных прений выяснилось немало других каверзных деталей брака Джонни и Эмбер. Актер обвинил Херд в меркантильности и жестокости, а она апеллировала к его алкоголизма и насилия.
На этой неделе состоялось свидетельства других бывших жен Джонни Деппа. Сначала актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради должны были давать показания лично, но по просьбе защиты их показания зачитали вслух в суде.

  Вайнона Райдер не верит в жестокость бывшего мужа. Фото: instagram
Вайнона Райдер не верит в жестокость бывшего мужа. Фото: instagram

Вайнона Райдер, которая встречалась с Деппом четыре года, написала о своем экс-бойфренда следующее:
"Он никогда в жизни не был жесток по отношению ко мне и не поднимал на меня руку. И никогда не относился так к кому-либо другому в моем присутствии. Я знаю его только как очень хорошего человека - любящего, заботливого мужчину, который защищает своих любимых. Рядом с ним я всегда чувствовала себя в безопасности "

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонни Депп в стёртой до дыр шляпе представил на Берлинале фильм

  Ванесса Паради не может поверить в обвинения. Фото: instagram
Ванесса Паради не может поверить в обвинения. Фото: instagram

Ванесса Паради отметила, что знает актера более 25 лет, включая 14 лет, когда они были партнерами и вместе воспитывали двух детей. О своего бывшего партнера она написала следующее:
"Все это не похоже на того Джонни, которого я знаю. И исходя из личного опыта, я могу сказать, что он никогда не был жесток по отношению ко мне. Я наблюдала, как эти обвинения нанесли серьезный ущерб его карьере, поскольку многие люди, к сожалению, поверили этим ложным фактам ".

Ожидается, что слушания дела продлится еще три недели.

Конфликт между звездной парой начался после их развода в 2016 году, когда Эмбер Херд обвинила актера в применении к ней физической силы и попросила выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джонни Депп судится с британским таблоидом по обвинению в домашнем насилии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

На открытие "Диснейленда" тысячи людей пришли с фальшивыми приглашениями

В авиакатастрофе погибли 80 детей

Царскую семью закопали в трясинной яме посреди дороги

Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 19152
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 15849
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 14031
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
5
 Просмотров: 10710
&quot;В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности&quot;
"В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности" Просмотров: 8559
Знаменитости
"Листи": Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
"Листи": Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
5
 Просмотров: 90
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
 Просмотров: 234
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
 Просмотров: 414
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
 Просмотров: 126
Beyoncé будет помогать темнокожим владельцам предприятий
Beyoncé будет помогать темнокожим владельцам предприятий Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
Как украинцы относятся к запрету коммунистической символики
4
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Голосов: 41004
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua