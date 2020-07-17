Джонни Депп судится с британским таблоидом по обвинению в домашнем насилии

Вайнона Райдер не верит в жестокость бывшего мужа. Фото: instagram

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии. Фото: instagram

Во время судебных прений выяснилось немало других каверзных деталей брака Джонни и Эмбер. Актер обвинил Херд в меркантильности и жестокости, а она апеллировала к его алкоголизма и насилия.

На этой неделе состоялось свидетельства других бывших жен Джонни Деппа. Сначала актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради должны были давать показания лично, но по просьбе защиты их показания зачитали вслух в суде.

Вайнона Райдер не верит в жестокость бывшего мужа. Фото: instagram

Вайнона Райдер, которая встречалась с Деппом четыре года, написала о своем экс-бойфренда следующее:

"Он никогда в жизни не был жесток по отношению ко мне и не поднимал на меня руку. И никогда не относился так к кому-либо другому в моем присутствии. Я знаю его только как очень хорошего человека - любящего, заботливого мужчину, который защищает своих любимых. Рядом с ним я всегда чувствовала себя в безопасности "

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Ванесса Паради не может поверить в обвинения. Фото: instagram

Ванесса Паради отметила, что знает актера более 25 лет, включая 14 лет, когда они были партнерами и вместе воспитывали двух детей. О своего бывшего партнера она написала следующее:

"Все это не похоже на того Джонни, которого я знаю. И исходя из личного опыта, я могу сказать, что он никогда не был жесток по отношению ко мне. Я наблюдала, как эти обвинения нанесли серьезный ущерб его карьере, поскольку многие люди, к сожалению, поверили этим ложным фактам ".

Ожидается, что слушания дела продлится еще три недели.

Конфликт между звездной парой начался после их развода в 2016 году, когда Эмбер Херд обвинила актера в применении к ней физической силы и попросила выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер.