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четверг, 27 мая 2021 16:59

Джаред Лето сбрил бороду. Как изменилась внешность актера - фото

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Американский актер 48-летний Джаред Лето изменил имидж. Новый образ актер создал ради съемок в новом фильме.

На улицах Нью-Йорка его заметили в черных штанах, синей футболке, джинсовой курточке и ботинках. Также он надел темные очки. Но больше всего привлекло внимание то, что Джаред полностью сбрил бороду, пишет East News.

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Актер Джаред Лето является обладателем премии "Оскар", "Золотой глобус" и премии Гильдии киноактеров США за роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей".

Он снимался в "Бойцовском клубе" и "Прерванная жизнь". 2000-й для актера стал годом драм и психологических триллеров - "Американский психопат" и "Реквием за мечтой".

В 2014 году получил роль Джокера в экранизации комиксов DC "Отряд самоубийц".


Американский музыкант, актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который уже играл роль Джокера из вселенной DC в фильме "Отряд самоубийц" 2016-го, снова исполнит ее в "Лиге справедливости" Зака Снайдера.

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