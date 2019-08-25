Джаред Лето подразнил фанаток накачанным торсом

Автор: Instagram Этим летом Джаред Лето приезжал в Украину, чтобы выступить на Atlas Weekend

Американский певец и актер 47-летний Джаред Лето порадовал поклонниц сексуальным фото. Фотографией с обнаженным торсом он поделился на странице в Instagram.

Свой образ артист назвал "лето горячих девушек". На снимке Лето позирует в соломенной шляпе и красных шортах.

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Хештег "HotGirlSummer" происходит от одноименной песни американских реперок Megan Thee Stallion и Ники Минаж. Тренд с соответствующей подписью в социальной сети поддержали знаменитости - Сэм Смит, Сиара Уилсон, Джордин Вудс и Джада Пинкетт-Смит.

Автор: Instagram Этим летом Джаред Лето приезжал в Украину, чтобы выступить на Atlas Weekend

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Список возглавила американская актриса Скарлетт Йоханссон.