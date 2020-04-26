Джамала празднует годовщину свадьбы: что изменилось в жизни певицы за 3 года

Украинская певица Джамала празднует третью годовщину свадьбы с Бекиром Сулеймановым.

Автор: instagram

В своей заметке в Instagram певица коротко прокомментировала этот день.

"Три года назад -"этот день". Три года - "МЫ", - подписала трогательные свадебные фотографии Джамала.

Поклонники певицы мгновенно отреагировали и начали приветствовать супругов.

"Уже три Годы ?! Как быстро летит время! Любви и здоровья вашей семье!"

"Пусть каждый день будет особенным и счастливым! Молодые! Красивые! Талантливые! Меняйте мир к лучшему и будьте счастливы всегда".

"Ну вот сразу же видно, зря время не теряли! Так держать! Поздравляю, дорогие. Очень хорошо помню этот день и наши танцы на свадьбе".

Об отношениях Джамалы и Бекира стало известно в сентябре 2016-го, когда она пришла на Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в компании симпатичного молодого мужчины. После этого своего будущего мужа звезда уже не скрывала. Посвящала ему песню на "Голосе страны" и являлась в романтической фотосессии.

Автор: instagram

Менее чем за год, 27 марта Джамала родила первого ребенка - мальчика. Назвали его Эмир-Рахманом.

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Совсем скоро Джамала второй раз станет матерью. Она рассказала о ходе последних месяцев ее беременности и какие особенности на этот период наложил карантин.

Певица 36-летняя Джамала на карантине проводит уборку и ревизию вещей и одежды в квартире. Звезда устроила модный показ у себя в доме, создав яркий лук с того, что достала из шкафа. Образ красавицы очень подходил и понравился подписчикам.