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четверг, 29 апреля 2021 20:20

Джамала появилась в новом стильном образе
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Популярная украинская певица Джамала появилась в новом стильном образе.

Знаменитость надела атласный костюм с глубоким декольте, открытой спиной и вырезом в зоне живота. Фото она опубликовала в Instagram.

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Украинская певица Джамала появилась в стильном образе. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Украинская певица Джамала появилась в стильном образе. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Украинская певица Джамала появилась в стильном образе. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Украинская певица Джамала появилась в стильном образе. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Наряд белого цвета артистка дополнила аксессуарами - на ее руках много разных браслетов, а на шее - медальон. Она также сделала прическу из множества косичек и надела интересные серьги в виде шпильки.

"Голос исполнителя - это дар если ты умеешь им управлять - ты обладатель магических знаний, у тебя есть сверхспособности - ты можешь исцелять души", - написала Джамала.

Украинский артист Монатик показал как проводит время с сыновьями - Даниилом и Платоном. Ребята энергичные, поэтому звездный отец подбирает для них активный отдых. Так, семья провела уикенд на боксерском ринге.

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