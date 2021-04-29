Популярная украинская певица Джамала появилась в новом стильном образе.

Знаменитость надела атласный костюм с глубоким декольте, открытой спиной и вырезом в зоне живота. Фото она опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анастасия Приходько в пиджаке на голое тело перечислила плюсы карантина

Наряд белого цвета артистка дополнила аксессуарами - на ее руках много разных браслетов, а на шее - медальон. Она также сделала прическу из множества косичек и надела интересные серьги в виде шпильки.

"Голос исполнителя - это дар если ты умеешь им управлять - ты обладатель магических знаний, у тебя есть сверхспособности - ты можешь исцелять души", - написала Джамала.

Украинский артист Монатик показал как проводит время с сыновьями - Даниилом и Платоном. Ребята энергичные, поэтому звездный отец подбирает для них активный отдых. Так, семья провела уикенд на боксерском ринге.