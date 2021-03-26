Джамала похудела на 6 кг и поделилась лайфхаками, как не сорваться во время диеты

Джамала дала советы, как не сорваться во время диеты. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка 38-летняя Джамала активно работает над усовершенствованием тела и уже 1,5 месяца на диете.

Звезда поделилась с подписчиками, что похудела на 6 кг. Ее цель - сбросить 10 кг. Основой ее рациона является правильное питание, в котором много зелени и почти отсутствует ужин.

Об этапах похудения певица рассказывает в Instagram.

"Важно знать, что были всевозможные испытания в виде ОРЗ, стрессовых ситуаций и других историй, когда сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладким, не украсить пасмурную и холодную весну. Были испытания и хуже грудного вскармливания - критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфет, и халву, и попкорн ", - написала Джамала.

Также она показывает фанатам, чем питается. И рассказала, какие советы получила от диетолога по поводу срывов.

"Лайфхак, если сильно захотелось сладкого:

1. В случае срыва в шкафу всегда должен быть черный шоколад 85% какао. Можно съесть кусочек;

2. Вечером выпить ромашковый, мятный или мелиссовый чай - любой на выбор;

3. Можно съесть немного орехов: фундук, миндаль. Да, это жиры, но это полезные жиры;

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4. И последнее - магний. Я сейчас пью витамин D, магний. По моим анализам он необходим. А в случае срывов магний можно ведрами. Шучу, конечно", - отметила певица.

Исполнительница 37-летняя Джамала ошеломила фанатов новостью. Звезда станет участницей шоу "Липсинк батл". Певица показала образ, в котором будет выступать на сцене в следующем выпуске.