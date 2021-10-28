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четверг, 28 октября 2021 17:43

Дорофеева впервые поделилась, что опухоль в груди заметил ее муж

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Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева впервые рассказала, как узнала об опухоли в груди. Четыре года тому назад ей провели операцию.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva
  Певица Надя Дорофеева призналась, как впервые узнала об опухоли в груди
Певица Надя Дорофеева призналась, как впервые узнала об опухоли в груди

Первым заметил опухоль муж певицы 33-летний Владимир Дантес. Дорофеева поделилась, что артист отправил ее продиагностироваться, в программе "Зірковий шлях".

"Он сказал: "Так, у тебя какой-то твердый шарик. Что это такое?". Отправил меня в больницу. Операция была четыре года назад, ничего жестко критичного нет в такой операции. Это доброкачественная фиброаденома, ее удаляют для того, чтобы она не стала злокачественной", - рассказала она.

Звезда добавила, что ложиться под нож хирурга не боялась. В сети рассказала эту историю, чтобы вдохновить женщин ежегодно проверять состояние здоровья.

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"Я же инфлюэнсер. Подумала, что наконец-то нужно правильно использовать это слово. И мне захотелось, чтобы девушки пришли на ежегодное обследование, потому что обязательно нужно раз в год проверять грудь", - отметила Дорофеева.

Украинской певице и бывшей солистке группы "Время и Стекло" 31-летней Нади Дорофеевой четыре года назад медики диагностировали опухоль в молочной железе.

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28
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