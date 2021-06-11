Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания

Артистка 31-летняя Надя Дорофеева, которая выступает под сценическим именем Dorofeeva, презентовала клип на песню "Почему". Видеоработу опубликовали на официальной странице певицы в YouTube.

О премьере клипа и песни исполнительница сообщила в Instagram. В описании под видео Дорофеева отметила, что эта работа посвящена эмоциям после расставания.

Автор: скриншот с видео Дорофеева представила новые клип и песню

"Я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и ​​музыке, а расставание - это то, что в своей жизни переживал каждый. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, о тебе. Внутри борются люблю и ненавижу. Отсюда и две грани одной героини в видео. А в голове один и тот же вопрос: "Почему так?", - поделилась звезда.

Режиссером видеоработы выступил Леонид Колосовский.

"Футуристическая героиня, которая выплескивает боль и обиду в чувственной хореографии. И это не просто танцы, это олицетворение ее страданий", - добавила исполнительница.

В комментариях под видео подписчики высказали мнения по поводу клипа и песни.

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"Понравились образы в клипе", "Песня не идет из головы, Надя, это нереально", "Песня так себе", "Песня страдальческая, мне не зашла".

Исполнительница Надя Дорофеева поделилась, какой частью тела гордится. Звезда уверена, что у нее классные ягодицы. Певица трижды в неделю занимается спортом онлайн с тренером.