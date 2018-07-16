Дорофеева продемонстрировала интимные татуировки на откровенном фото

Певица опубликовала снимок из своего шоурума в Киеве

Вокалистка популярной украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева подарила своим поклонникам новое соблазнительное фото. На фотографии видно, что пикантные части тела певицы украшают татуировки.

Поклонники актрисы присвоили ей титул обладательницы "лучших бедер страны", пишет Оbozrevatel

Артистка показала фанатам снимок, на котором изображена в откровенном боди. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте поп-певицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надя Дорофеева показала идеальные формы в бикини

Молодая певица опубликовала снимок из своего шоурума в Киеве. Туда звезда вернулась после отпуска на Бали.

Многие поклонники Дорофеевой отметили, что после отдыха на экзотическом курорте девушка набрала вес.

"Это делает тебя еще соблазнительнее и аппетитнее", - написали фанаты.

Супермодель 32-летняя Ирина Шейк, которая постоянно удивляет своих поклонников смелыми образами и откровенными нарядами, на этот раз показала, как развлекается на пляже. Шейк показала горячий снимок с отдыха, где прикрывает обнаженную грудь ракушками, создавая образ русалки. Соответствующее фото опубликовала в Instagram.