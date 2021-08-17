Дорофеева пообещала удивить фанов новыми хитами

Украинская певица Надя Дорофеева показала новые фото с отдыха.
В Турцию улетела с мужем Владимиром Дантесом. Фото с отдыха опубликовали в Instagram.
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В сообщении под фото певица призналась, что у нее бывают моменты, когда опускаются руки.
"Как правило, за этими периодами следует нечто большее и прекрасное. Предчувствую все последующие релизы. Готовлюсь удивлять вас", - пообещала Дорофеева.
Поклонники положительно отреагировали на слова певицы:
"Хочется увидеть и услышать новые треки, клипы", "Ждем новый клип", "Мы готовы удивляться", - отреагировали поклонники.
5 августа Надя Дорофеева и Владимир Дантес отметили 10-ю годовщину отношений. По этому случаю исполнитель презентовал чувственную видеоработу на песню "Девочка".
Он романтично поздравил Дорофееву в Instagram. Выпустил клип, в котором показал архивные кадры с женой.
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