Дом мечты: показали роскошный семейный особняк Кардашьян за $ 12 млн

Семья Кардашьян владеет недвижимостью в разных штатах, но особого внимания заслуживает их поместье в Калифорнии.

Помещение находится в долине Coachella, где ежегодно проводится знаменитое фестиваль. Стоимость жилья составляет $ 12 млн.

Недавно в интернете появились фото волшебного дома.

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Кстати, именно на фестивале Coachella Valley Music и Arts Festival, младшая сестра Кардашьян, Кайли Дженнер, встретила своего нынешнего бойфренда Трэвиса Скотта.

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Ранее стало известно, что Ким и ее муж рэпер Канье Уэст переезжают в Чикаго, которое, по словам рэпера, он больше не собирается покидать никогда.

"Всю жизнь Ким в Лос-Анджелесе - ее семья, офис, тренер, стилисты и рабочие. Почти 25 человек переедут с ней", - говорит источник изданию UsWeekly.

"Она любит, когда ее дети близки с их кузинами и ей пдобаеться видеть маму и сестер каждый день. Она никогда не жила нигде, кроме Лос-Анджелеса и она расстроена, что Канье делает такие публичные заявления, а не поговорив с ней. Она сказала, что этого никогда не произойдет ", - добавляет источник.

В апреле младшая из клана, Кайли Дженнер, народин дочь бофренду Тревису Скотту.