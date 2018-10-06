 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Просмотров: 2025
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5067
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1242
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1278
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1575
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1170
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1269
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2205
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 13005
Фото
Все фото
8
25
30
6
36
Дом мечты: показали роскошный семейный особняк Кардашьян за $ 12 млн
Дом мечты: показали роскошный семейный особняк Кардашьян за $ 12 млн
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
Звезда &quot;Мастер шефа&quot; полностью обнажила прелести
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
Видео
Все видео
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
Танцы от беременной Регины Тодоренко возмутили подписчиков
Танцы от беременной Регины Тодоренко возмутили подписчиков
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 405
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1305
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5256
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9630
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 октября 2018
Просмотров: 207
Патріарша осінь
Читаєш новини й не можеш позбутися відчуття дежавю. Тобто читаєш – і хочеться з тих новин пошвидше виборсатися. Щось подібне вже було під час ...
суббота, 06 октября 2018 03:51

Дом мечты: показали роскошный семейный особняк Кардашьян за $ 12 млн
8

  Комментировать

Семейное поместье Кардашьян
Семейное поместье Кардашьян
Семейное поместье Кардашьян
Семейное поместье Кардашьян
Семейное поместье Кардашьян

Семья Кардашьян владеет недвижимостью в разных штатах, но особого внимания заслуживает их поместье в Калифорнии.

Помещение находится в долине Coachella, где ежегодно проводится знаменитое фестиваль. Стоимость жилья составляет $ 12 млн.

Недавно в интернете появились фото волшебного дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юная модель выбирает маловато наряды, едва удерживает ее сексуальные формы

Кстати, именно на фестивале Coachella Valley Music и Arts Festival, младшая сестра Кардашьян, Кайли Дженнер, встретила своего нынешнего бойфренда Трэвиса Скотта.

Соседи звезд: председатель Nike Филл Найт и чемпион по гольфу Филл Микельсон.

Ранее стало известно, что Ким и ее муж рэпер Канье Уэст переезжают в Чикаго, которое, по словам рэпера, он больше не собирается покидать никогда.

"Всю жизнь Ким в Лос-Анджелесе - ее семья, офис, тренер, стилисты и рабочие. Почти 25 человек переедут с ней", - говорит источник изданию UsWeekly.

"Она любит, когда ее дети близки с их кузинами и ей пдобаеться видеть маму и сестер каждый день. Она никогда не жила нигде, кроме Лос-Анджелеса и она расстроена, что Канье делает такие публичные заявления, а не поговорив с ней. Она сказала, что этого никогда не произойдет ", - добавляет источник.

В апреле младшая из клана, Кайли Дженнер, народин дочь бофренду Тревису Скотту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дом мечты: показали роскошный семейный особняк Кардашьян за $ 12 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 48704
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 18190
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 15012
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
6
 Просмотров: 14967
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 13068
Знаменитости
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 15012
СМИ сообщили о радикальном решении Лорак
СМИ сообщили о радикальном решении Лорак Просмотров: 1683
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
30
 Просмотров: 2025
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
6
 Просмотров: 2538
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
36
 Просмотров: 6138
Больше всего комментируют
18
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
2
Непродление особого статуса Донбасса будет подарком Путину - нардеп
2
Порошенко назвал цену войны в Донбассе
Голосов: 30791
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua