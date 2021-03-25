"Должны пройти ад": Шеф "Адской кухни" о подготовке к съемкам реалити

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 414
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 342
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 828
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 225
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 252
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3564
Фото
Все фото
5
4
5
17
5
Брежнева в бикини сверкнула сочной фигурой на каникулах
Брежнева в бикини сверкнула сочной фигурой на каникулах
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Побывали в Иордании: Дантес и Дорофеева стали ведущими тревел-шоу
Побывали в Иордании: Дантес и Дорофеева стали ведущими тревел-шоу
Видео
Все видео
Каменских захотела перезагрузиться и запустила реалити-шоу
Каменских захотела перезагрузиться и запустила реалити-шоу
Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе
Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
Интервью
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 414
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 225
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1224
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 612
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 12:10

"Должны пройти ад": Шеф "Адской кухни" о подготовке к съемкам реалити

  Комментировать

Самое важное в выборе повара для шефа Алекса Якутова то, что он "горит" кухней. Мужчина будет давать наставления участникам "Адской кухни", которую осенью покажет "Новый канал".

О том, как будет относиться к поварам в реалити и что не прощает на кухне, поделился с корреспондентом Gazeta.ua.

"Для меня самое важное в участниках - то, что в них горят глаза. Ты говоришь идеи, а они зажигаются ними. Хочется, чтобы повара жили этим, а не пришли ради пиара. Самое главное, чтобы это было для саморазвития и ради того, чтобы занять место в моей команде", - рассказал Якутов.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Алекс Якутов рассказал о подготовке к съемкам реалити
Алекс Якутов рассказал о подготовке к съемкам реалити

Мужчина отметил, что будет относиться к участникам как человек, который уже прошел "адскую" кухню.

"Они должны пройти еще много кругов ада, чтобы достичь результата. Буду для них как взрослый, который только ставит их на правильный путь. Участники моложе меня", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За разглашение зарплаты могут оштрафовать" - украинка работает кондитером во Франции

"На кухне не прощаю халатности в работе и неуважение к продуктам. Иногда повара продолжают работать с продуктами, которые до этого падали на пол. Я считаю такое недопустимо. На кухне должна быть жесткая дисциплина и полное понимание друг друга", - добавил он.

После окончания речного училища шеф Алекс Якутов учился в кулинарных школах Европы и стажировался у поваров Италии, Испании и США. Потратил на обучение $30 тыс. Он является совладельцем столичного ресторана "Публицист".

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Должны пройти ад": Шеф "Адской кухни" о подготовке к съемкам реалити». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы

Перевод произведения британского писателя дал популярный среди украинцев мем

Ньютон страдал от буллінга

Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

Составителей правописания начали преследовать

Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

К юбилею революции возвели уникальную башню

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 17766
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 14607
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 9207
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 8694
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8676
Знаменитости
Брежнева в бикини сверкнула сочной фигурой на каникулах
Брежнева в бикини сверкнула сочной фигурой на каникулах
5
 Просмотров: 1233
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 8703
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 5823
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 4068
Анастасия Приходько в пиджаке на голое тело перечислила плюсы карантина
Анастасия Приходько в пиджаке на голое тело перечислила плюсы карантина Просмотров: 612
Больше всего комментируют
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
1
Тупицкий будет оспаривать указ Зеленского
Голосов: 42804
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть