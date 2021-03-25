"Должны пройти ад": Шеф "Адской кухни" о подготовке к съемкам реалити

Самое важное в выборе повара для шефа Алекса Якутова то, что он "горит" кухней. Мужчина будет давать наставления участникам "Адской кухни", которую осенью покажет "Новый канал".

О том, как будет относиться к поварам в реалити и что не прощает на кухне, поделился с корреспондентом Gazeta.ua.

"Для меня самое важное в участниках - то, что в них горят глаза. Ты говоришь идеи, а они зажигаются ними. Хочется, чтобы повара жили этим, а не пришли ради пиара. Самое главное, чтобы это было для саморазвития и ради того, чтобы занять место в моей команде", - рассказал Якутов.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Алекс Якутов рассказал о подготовке к съемкам реалити

Мужчина отметил, что будет относиться к участникам как человек, который уже прошел "адскую" кухню.

"Они должны пройти еще много кругов ада, чтобы достичь результата. Буду для них как взрослый, который только ставит их на правильный путь. Участники моложе меня", - отметил он.

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"На кухне не прощаю халатности в работе и неуважение к продуктам. Иногда повара продолжают работать с продуктами, которые до этого падали на пол. Я считаю такое недопустимо. На кухне должна быть жесткая дисциплина и полное понимание друг друга", - добавил он.

После окончания речного училища шеф Алекс Якутов учился в кулинарных школах Европы и стажировался у поваров Италии, Испании и США. Потратил на обучение $30 тыс. Он является совладельцем столичного ресторана "Публицист".