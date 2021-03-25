"Вынашивали, как ребенка": Шеф "Адской кухни" рассказал, как открывал ресторан

После окончания речного училища шеф Алекс Якутов учился в кулинарных школах Европы и стажировался у поваров Италии, Испании и США. Потратил на обучение $30 тыс. Сейчас он является совладельцем столичного ресторана "Публицист". А осенью будет выбирать в свою команду талантливых поваров в реалити "Адская кухня" на "Новом канале".

Как возникла идея открыть ресторан в Киеве и есть ли отличие между украинским и зарубежными учреждениями, рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Шеф поделился историей открытия столичного ресторана

"Все зарубежные шеф-повара, с которыми я работал и у которых учился, были с правильным подходом к работе, поэтому на кухне видел современное оборудование, чистоту и аккуратность. Различия между украинскими и зарубежными ресторанами почти никакой. Но бывало и такое: приезжаешь в Европу, заходишь в заведение и понимаешь, что у тебя лучше. Все зависит от уровня ресторана, на кого он рассчитан и кто в нем шеф-повар", - поделился Якутов.

Мужчина также рассказал, как стал бренд-шефом в черниговском ресторане.

"У меня друг-архитектор Денис Биленко. Однажды он предложил мне поехать в Чернигов и открыть ресторан "Хряк". Я согласился. Два года работал там. Впоследствии понял, что хочу поехать в Киев, где больше разной публики. А когда гости разные, то становится интереснее экспериментировать на кухне".

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"У меня была идея и концепция ресторана: хотел открыть мясной, где будет гриль. Имел полное видение этого заведения. Наверное, самое главное в открытии - надежный партнер, которого я быстро нашел. 1,5 года искали помещение для ресторана в столице. И 9 месяцев спустя наконец его открыли: вынашивали, как ребенка", - отметил он.

Адский шеф Алекс Якутов увлекся кулинарией в 12 лет. Тогда он впервые приготовил шарлотку. Позже пошел учиться в Якутское командное речное училище, далее служил юнгой, но все время проводил на камбузе. После этого понял, что хочет работать поваром.