"Приготовил шарлотку. Половину сразу съел": Шеф "Адской кухни" рассказал, как учился готовить

Адский Шеф Алекс Якутов увлекся кулинарией в 12 лет. Тогда он впервые приготовил шарлотку. Позже пошел учиться в Якутское командное речное училище, далее служил юнгой, но все время проводил на камбузе. После этого понял, что хочет работать поваром. Теперь Якутов ищет талантливые кадры в реалити "Адская кухня", которое осенью покажет "Новый канал".

О том, как приготовил первое блюдо и учился в речном училище, рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Когда мне было 12 лет, мать лежала в роддоме. Решил ее удивить. Достал мамин рецепт и приготовил шарлотку. Половину сразу съел, потому что обожал сладкое, а половину отнес ей. В роддоме сказали: "Ты что, мы думали, что это бабушка приготовила". Шарлотка удалась. В следующем году, когда брату исполнилось год, приготовил сложное блюдо - торт "Птичье молоко". Впоследствии близкие позволили читать рецепты и готовить. Зачитывался мамиными кулинарными книгами, которые были потрепанные и в маргарине. Постоянно экспериментировал. Меня в этом поддерживали близкие. Говорили, что стану поваром, так как поняли, что есть вкус, и его надо развивать", - сказал Якутов.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Алекс Якутов учился в Якутском речном командном училище

Учиться на повара мужчина сначала не захотел.

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"Как парень захотел стать капитаном в форме. Вступил в речное училище. Но во время учебы проводил все время на камбузе. Получал удовольствие от приготовления пирогов с рыбой. Капитан говорил: "Не там ты учишься, сынок". Когда завершил обучение, понял, что это не мое", - вспоминал он.

Алекс Якутов - Шеф в реалити "Адская кухня", которое покажет осенью "Новый канал". Он учился в Якутском командном речном училище. Позже понял, что хочет стать поваром. Учился в иностранных кулинарных школах и проходил стажировку в известных поваров.