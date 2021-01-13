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"Долго извинялся". Актер сериала "Перші ластівки. Zалежні" рассазал, как чуть не сорвал предложение руки и сердца

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&quot;Долго извинялся&quot;. Актер сериала &quot;Перші ластівки. Zалежні&quot; рассазал, как чуть не сорвал предложение руки и сердца
В течение 5 дней человек не мог подобрать подходящее время для признания. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Актер Александр Рудинский поделился подробностями предложения любимой Марии. Мужчина, который сыграл Лешу Сметанина в сериале "Перші ластівки. Zалежні", что показывает "Новий канал", во время подготовки к признанию не представлял, сколько испытаний ждет его. Он отметил, что сначала любимая едва не нашла обручальное кольцо.

"Мы полетели со спектаклем на гастроли в Венгрию, были там 5 дней. Я взял Марию с собой, мы жили отдельно от всех. Обручальное кольцо купил заранее и спрятал ее в чемодане. Когда приехали в съемную квартиру, Мария сразу же туда полезла, чтобы взять вещи и пойти в душ. Я бросился на нее, начал обнимать, чтобы она случайно не нашла обручальное кольцо", - вспоминал Рудинский во время интервью для YouTube-проекта "Экзамен на откровенность" Маши Ефросининой.

В течение 5 дней человек не мог подобрать подходящее время для признания.

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"В последний день мы нашли колесо обозрения. Я очень боюсь высоты, и в жизни на такой аттракцион не пошел бы, но хотел, чтобы этот день запомнился. Мы сели в кабинку, кольцо у меня во внутреннем кармане, я потел, мне было очень страшно. Во время 3-го оборота мы замерли на верхней точке, и я понял: время пришло. Упал на колени, достал обручальное кольцо. И тут оно у меня вылетела и начала катиться по кабинке. Мария стала кричать: "Лови". В кабинке были дыры, поэтому кольцо могла просто упасть и потеряться. Я успел его поймать и начал делать предложение. Это было так стыдно. Слова не шли, я не мог собраться, долго извинялся. Еще кольцо на палец не налез с 1-го раза, пришлось одевать его силой", - отметил актер.

В ноябре 2019-го выпустили триллер "Перші ластівки". Сериал поднял такие важные темы, как буллинг, подростковый суицид, проблемы в отношениях родителей и детей. Тысячи подростков после просмотра сериала обратились в Национальную горячую линию "Ла Страда" за помощью.

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