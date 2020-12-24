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четверг, 24 декабря 2020 07:31

Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
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Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя София Киперман порадовала поклонников пикантными фото.

Модель, которая живет в Америке, обнародовала в Instagram серию фотографий, где позировала на море. Одетая в синее крошечное бикини, Соня соблазнительно поднималась из воды по ступенькам и наслаждалась лучами солнца. Купальник и позы подчеркнули изящную талию и аппетитные бедра дочери звезды.

19-летняя София Киперман порадовала поклонников откровенными фото
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
19-летняя София Киперман порадовала поклонников откровенными фото
19-летняя София Киперман порадовала поклонников откровенными фото

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"Скучаю по лету", - подписала снимки Соня.

Фаны засыпали модель комплиментами в комментариях. Одной из первых оставила сообщение звездная мамочка. "Моя красавица".

"Твое тело потрясающее", "Просто невероятная", "Идеально", "О Боже! Это слишком красиво ", - пишут другие.

Ранее София Киперман ошеломила поклонников серией снимков, на которых позировала в белом топе без бюстгальтера. Звездная дочь засветила грудь через тонкую ткань одежды. Фотосессию устроила на фоне лимонов.

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