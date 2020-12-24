Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя София Киперман порадовала поклонников пикантными фото.

Модель, которая живет в Америке, обнародовала в Instagram серию фотографий, где позировала на море. Одетая в синее крошечное бикини, Соня соблазнительно поднималась из воды по ступенькам и наслаждалась лучами солнца. Купальник и позы подчеркнули изящную талию и аппетитные бедра дочери звезды.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками

"Скучаю по лету", - подписала снимки Соня.

Фаны засыпали модель комплиментами в комментариях. Одной из первых оставила сообщение звездная мамочка. "Моя красавица".

"Твое тело потрясающее", "Просто невероятная", "Идеально", "О Боже! Это слишком красиво ", - пишут другие.

Ранее София Киперман ошеломила поклонников серией снимков, на которых позировала в белом топе без бюстгальтера. Звездная дочь засветила грудь через тонкую ткань одежды. Фотосессию устроила на фоне лимонов.