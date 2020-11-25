Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя София Киперман ошеломила поклонников пикантными фото.
На серии снимков, опубликованных в Instagram, Киперман позировала в белом топе без бюстгальтера. Звездная дочь засветила грудь через тонкую ткань одежды. Фотосессию устроила на фоне лимонов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой
"Мир такой маленький, пока не перестанет им быть", - подписала снимки София.
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников соблазнительным видеоклипом на песню "Sestra". В клипе приняла участие старшая дочь певицы Соня Киперман. На съемки она прилетела из США.
Комментарии