 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 549
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 747
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2313
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 693
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1719
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6390
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
8
5
5
6
5
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой
Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
Эксперты назвали кинозвезд, которые чаще всего обнажаются в фильмах
Эксперты назвали кинозвезд, которые чаще всего обнажаются в фильмах
Ани Лорак презентовала клип на песню &quot;Страдаем и любим&quot;
Ани Лорак презентовала клип на песню "Страдаем и любим"
Видео
Все видео
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
На YouTube создали "вечный" видеоклип
На YouTube создали "вечный" видеоклип
Рекорд в TikTok: 16-летняя танцовщица первой набрала 100 млн подписчиков
Рекорд в TikTok: 16-летняя танцовщица первой набрала 100 млн подписчиков
Тарас Тополя, Юлия Санина и Monatik: звезды объединились против домашнего насилия
Тарас Тополя, Юлия Санина и Monatik: звезды объединились против домашнего насилия
Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню
Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 261
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 90
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 297
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1683
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 432
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 11:05

Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
8

  Комментировать

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя София Киперман ошеломила поклонников пикантными фото.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, Киперман позировала в белом топе без бюстгальтера. Звездная дочь засветила грудь через тонкую ткань одежды. Фотосессию устроила на фоне лимонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой

"Мир такой маленький, пока не перестанет им быть", - подписала снимки София.

Звездная дочь не стесняется показать экстравагантные снимки
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Звездная дочь не стесняется показать экстравагантные снимки
Звездная дочь не стесняется показать экстравагантные снимки
Звездная дочь не стесняется показать экстравагантные снимки
Звездная дочь не стесняется показать экстравагантные снимки

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников соблазнительным видеоклипом на песню "Sestra". В клипе приняла участие старшая дочь певицы Соня Киперман. На съемки она прилетела из США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 20475
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие Просмотров: 10728
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 3 Просмотров: 10260
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 9108
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 6534
Знаменитости
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
 Просмотров: 189
На YouTube создали "вечный" видеоклип
На YouTube создали "вечный" видеоклип
 Просмотров: 207
Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой
Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой
5
 Просмотров: 1449
Украинская гимнастка хотела покончить жизнь самоубийством
Украинская гимнастка хотела покончить жизнь самоубийством Просмотров: 4419
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 9090
Больше всего комментируют
8
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Голосов: 41931
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть