Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя София Киперман ошеломила поклонников пикантными фото.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, Киперман позировала в белом топе без бюстгальтера. Звездная дочь засветила грудь через тонкую ткань одежды. Фотосессию устроила на фоне лимонов.

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"Мир такой маленький, пока не перестанет им быть", - подписала снимки София.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников соблазнительным видеоклипом на песню "Sestra". В клипе приняла участие старшая дочь певицы Соня Киперман. На съемки она прилетела из США.