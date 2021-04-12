Дочь Мадонны раскритиковали за небритые подмышки - фото

Дочь американской певицы Мадонны модель Леон Лурдес раскритиковали в сети через небритые подмышки.

"Словно части твоего сердца, гуляют вне тебя", - Мадонна прокомментировала фото с дочерью в Instagram.

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Фотография вызвала неоднозначную реакцию в подписчиков. Пользователи сети пристыдили дочь поп-исполнительницы за ее неухоженность.

"Черт, ей надо побрить подмышки", "Побрейся, пожалуйста", "Прическу и макияж сделала, а брить подмышки не стала", "Это негигиенично", - написали люди.

Автор: madonna Под этим фото пользователи Instagram раскритиковали небритые подмышки Леон Лурдес

Дочь Мадонны Лурдес Леон регулярно поражает поклонников. Она опубликовала в Instagram кадр, где позирует лежа на кровати. На фото можно разглядеть небритые подмышки.