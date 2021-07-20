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вторник, 20 июля 2021 20:51

Дочь Эминема показала редкое фото с бойфрендом
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Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкий снимок со своим 25-летним бойфрендом Эваном Макклинтоком.

Обычно девушка радует поклонников в Instagram только собственными фото, но на этот раз она сделала исключение.

"Я редко обновляю инстаграм, но если и поститься фото, то с тобой", - написала Хейли.

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Хейли Джейд опубликовала снимок со своим парнем Эваном Макклинтоком. Фото: instagram.com/hailiejade
Хейли Джейд опубликовала снимок со своим парнем Эваном Макклинтоком. Фото: instagram.com/hailiejade
Хейли Джейд опубликовала снимок со своим парнем Эваном Макклинтоком. Фото: instagram.com/hailiejade
Хейли Джейд опубликовала снимок со своим парнем Эваном Макклинтоком. Фото: instagram.com/hailiejade
Хейли Джейд опубликовала снимок со своим парнем Эваном Макклинтоком. Фото: instagram.com/hailiejade

Пара начала встречаться еще в 2016 году, когда оба учились в Университете штата Мичиган.

Американский рэпер Эминем очень привязан к своей единственной биологической дочери, матерью которой является Кимберли Энн Скотт. Исполнитель вспоминает дочь более 20 песнях, в частности Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, My Darling, Kim и 97 Bonnie & Clyde.

Рэпер гордится тем, что Хейли получила образование в области психологии, и одобряет ее отношения с МакКлинток.

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