Дочь Билла Гейтса вышла замуж: в сети показали фото с роскошной свадьбы

Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса 25-летняя Дженнифер вышла замуж за египетского спортсмена 30-летнего Найеля Нассара. Пара отгуляла громкую свадьбу на прошлых выходных.

В сети новоиспеченные супруги показали фото роскошного празднования. Свадьбу сыграли на собственной ферме в Уэстчестере в штат Нью-Йорк. Гейтс выбрала нежное платье цвета слоновой кости с плетеным кружевом от Vera Wang. Также дополнила фатой в пол. Первым снимком поделились молодожены в Instagram.

"Моя вселенная", - подписала Гейтс фото, а также указала дату свадьбы - 16.10.2021.

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Также фотографиями с церемонии бракосочетания поделились дизайнер платья Вера Вонг и фотограф Аллан Зепеда в сети.

Фото: instagram.com/jenniferkgates

Нассар - египетский спортсмен, который профессионально занимается конным спортом. Гейтс тоже увлекается этим видом спорта. Пару связывают не только выступления в международных соревнованиях, но и университет Стэнфорда. В января 2020 года влюбленные обручились. Нассар сделал женщине предложение на лыжном курорте.