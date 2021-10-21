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четверг, 21 октября 2021 10:42

Дочь Билла Гейтса вышла замуж: в сети показали фото с роскошной свадьбы
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Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса 25-летняя Дженнифер вышла замуж за египетского спортсмена 30-летнего Найеля Нассара. Пара отгуляла громкую свадьбу на прошлых выходных.

В сети новоиспеченные супруги показали фото роскошного празднования. Свадьбу сыграли на собственной ферме в Уэстчестере в штат Нью-Йорк. Гейтс выбрала нежное платье цвета слоновой кости с плетеным кружевом от Vera Wang. Также дополнила фатой в пол. Первым снимком поделились молодожены в Instagram.

"Моя вселенная", - подписала Гейтс фото, а также указала дату свадьбы - 16.10.2021.

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Также фотографиями с церемонии бракосочетания поделились дизайнер платья Вера Вонг и фотограф Аллан Зепеда в сети.

Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса Дженнифер вышла замуж за египетского спортсмена Найеля Нассара
Фото: instagram.com/jenniferkgates
Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса Дженнифер вышла замуж за египетского спортсмена Найеля Нассара
Дженнифер Гейтс выбрала платье от Vera Wang
Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса Дженнифер вышла замуж за египетского спортсмена Найеля Нассара
Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса Дженнифер вышла замуж за египетского спортсмена Найеля Нассара

Нассар - египетский спортсмен, который профессионально занимается конным спортом. Гейтс тоже увлекается этим видом спорта. Пару связывают не только выступления в международных соревнованиях, но и университет Стэнфорда.

В января 2020 года влюбленные обручились. Нассар сделал женщине предложение на лыжном курорте.

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