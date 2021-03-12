Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами

Фото: instagram.com/moi_sofism

Звездный фэшн-фотограф 32-летняя Соня Плакидюк приняла участие в пикантной фотосессии для глянца Playboy Ukraine.

Черно-белые фотографии разместила в Instagram. Звезда соблазнительно изгибалась в корсете и чулках. На ней белая парик.

"Я так часто раздевала звезд, карма настигла и меня. Так вот вчера было солнце, а сегодня - я в свежем Playboy вместо него (заступила на смену, так сказать)", - написала Плакидюк под фото.

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Эксперт модельного реалити в соблазнительном образе предстала перед камерой фотографа Яны Токарчук.

Подруга Даши Астафьевой, фэшн-фотограф 32-летняя София Плакидюк, удивила своих подписчиков в Instagram пикантными снимками. На фотографиях Плакидюк позировала в компании двух обнаженных мужчин. Сама же София появилась в нюдовом корсете и в колготках в сеточку. Образ дополнила бусами. Длинные волосы распустила.