Дизайнер первой леди вместе с подругой зажгли в пикантных образах

Дизайнер 37-летняя Екатерина Сильченко, создающая наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, фотографировалась в рекламной кампании спортивной формы. Женщина захватила сеть фотосетом с подругой Анастасией Тонконог.

Опубликовала серию снимков в Instagram. Дизайнер для коллаборации с брендом Тонконог появилась в смелых образах.

Фото: instagram.com/katyasilchenko

Женщины позировали в откровенных спортивных нарядах. Образы удачно подчеркнули их стройные фигуры и идеальный загар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)

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Автором снимков является фотограф Ольга Кушик.

Первая леди Украины Елена Зеленская во время официального визита в Катаре общалась с Шейхой Мозой бинт Насер Аль-Миснед. Для встречи Зеленская выбрала молочный костюм с коротким жакетом и миди-юбкой. Дизайнером наряда является украинка Лилия Литковская.