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вторник, 06 апреля 2021 16:41

Что одевала на официальные встречи Елена Зеленская
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Первая леди Украины Елена Зеленская во время официального визита в Катаре общалась с шейхой Мозой бинт Насер Аль Миснед.

Для встречи Зеленская выбрала молочный костюм с коротким жакетом и юбкой длины миди. Дизайнером наряда является украинка Лилия Литковская.

"Имела удовольствие пообщаться с Ее Высочеством шейхой Мозой бинт Насер Аль Миснед. Человеком, который уже 26 лет возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития. На встрече мы обсудили ряд вопросов, связанных с преодолением последствий пандемии COVID-19, культурно гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи", - написала жена президента в Instagram.

Gazeta.ua собрала лучшие образы первой леди.

Зеленская на встрече с шейхой Мозой бинт Насер Аль Миснед
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Классический костюм выбрала на форум "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления"
В ОАЭ первая леди с трапа самолета спустилась в бордовом костюме
В Венском Музее истории искусств, где прошла презентация украиноязычного аудиогида, Зеленская была в деловом костюме верблюжьего цвета
Зеленская на Всеукраинском форуме "Украина 30"

Недавно Зеленская встречалась с первой леди Литвы Дианой Науседене. Для официальной прогулки выбрала пальто и платье бордового цвета от украинского бренда A.M.G.

Президентская пара 14 февраля провели в Объединенных Арабских Эмиратах с официальным визитом. Первая леди с трапа самолета спустилась в бордовом костюме украинского бренда Six.

На Всеукраинском форуме "Украина 30" Зеленская появилась в костюме черного цвета и белой блузке. Классический костюм она выбрала и на форум "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления". Она появилась в белой блузке с черной повязкой на шее и клетчатом жакете. Элегантный образ дополнила золотыми серьгами. На церемонии награждения победителей "Игр Непокоренных 2.0" первая леди появилась в красном жакете, белом топе и брюках-палаццо. Также надела золотую цепь на шею и серьги.

В Венском Музее истории искусств, где прошла презентация украиноязычного аудиогида, Зеленская была в деловом костюме верблюжьего цвета. Он состоял из жакета оверсайз и широких брюк.

На встречу с первой леди Турции Эмине Эрдоган она выбрала платье синего цвета от украинского бренда Six. Подчеркнула талию черным кожаным ремешком. Обула лакированные туфли-лодочки.

В Японии первая леди для торжеств японского императора Нарухито выбрала светло-желтое длинное платье, которое дополнила рукавицами из полупрозрачной ткани. Дизайнером одежды является Иван Фролов.

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На встречу с Папой Римским во время официального визита в Ватикан Зеленская надела черный жакет от украинского бренда, блузку и юбку в тон. Дополнила образ обручем с вуалью от Ruslan Baginskiy.

В Катаре будет звучать украинский язык. Украинская делегация подписала с катарской стороной 13 важных межгосударственных документов, подписано 2 коммерческие контракты, также сообщил президент.

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