Диего Марадона, Эннио Морриконе и Борис Патон. Кого еще из знаменитостей ни стало в 2020-м

Этот год запомнится не только пандемией и локдауном. Gazeta.ua предлагает вспомнить звезд, которых забрал 2020-й, и чем они были известны.

Коби Брайант

26 января погиб 5-кратный чемпион НБА Коби Брайант. 41-летний баскетболист и национальный герой США летел на частном вертолете вместе с 13-летней дочерью. Трагедия произошла в городе Калабасас.

Брайан был известен многомиллионными рекламными контрактами с такими компаниями, как Adidas, Nike и Apple. Занимался благотворительностью. Выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" в течение 20 лет. В составе сборной США по баскетболу побеждал на Олимпийских играх в 2008-м и 2012-м, выиграл чемпионат Америки в 2007 году. В 2016-м завершил спортивную карьеру. Спортсмен получал "Оскар" за короткометражный мультфильм "Дорогой баскетбол".

Эннио Морриконе

6 июля умер итальянский композитор 91-летний Эннио Морриконе. Причиной смерти стали последствия травмы, полученной из-за падения.

Был автором музыки к почти 500 кинолент, среди которых "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Неприкасаемые", "Легенда о пианисте". Морриконе дважды получил премию "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую музыку к фильму. Также как композитор - 3-кратный лауреат премии "Золотой глобус", 6 раз получал премию BAFTA. Некоторые критики называли его "Моцартом кино".

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"Вдохновение придумали романтики. Я не верю в вдохновения. Есть только труд" - такое творческое кредо имел композитор.

Фото: nas.gov.ua

Борис Патон

Ученого не стало 19 августа на 102-м году жизни. Имел заболевания сердечно-сосудистой системы.

Борис Патон был украинским ученым в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов. 58 лет возглавлял Национальную академию наук Украины, 67 лет - Институт электросварки. Патон разработал различные технологии сварки. Был автором и соавтором более 720 изобретений.

Шон Коннери

90-летний шотландский актер и продюсер Шон Коннери умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраст и аритмию 31 октября.

Популярность Коннери принесла роль в фильмах о Джеймсе Бонде. Критики до сих пор считают его лучшим исполнителем роли Бонда. Также снимался в кинокартинах "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Скала", "Неприкасаемые". Коннери получил премию "Оскар", 2 награды BAFTA и 3 "Золотых глобуса". В 77 лет завершил карьеру актера и жил на Багамских островах.

Михаил Жванецкий

6 ноября перестало биться сердце сатирика 86-летнего Жванецкого. Долгое время боролся с раком простаты. Лечился в России.

В 1964 году впервые попал на большую сцену. Аркадий Райкин пригласил Жванецкого в свой Ленинградский театр миниатюр. Тогда он и начал писать сценки и миниатюры. Позже Михаил Михайлович переехал в Москву. Для сатириков Романа Карцева и Виктора Ильченко написал 300 миниатюр и монологов. Позже начал выступать сам. Основал Московский театр миниатюр, его руководителем оставался до смерти.

Диего Марадона

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Аргентинский футболист 60-летний Диего Марадона умер 25 ноября. За 2 недели до смерти знаменитость выписали из больницы, где он перенес операцию через субдуральную гематому. Считается одним из лучших игроков в истории футбола. В составе сборной Аргентины провел 91 матч. Марадона является чемпионом мира 1986 года.

29 декабря умерла краевед, учитель украинского языка и литературы Наталья Громова из райцентра Гайсин Винницкой области. Женщине был 71 год. Были проблемы с сердцем.