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среда, 30 декабря 2020 15:41

Умерла дочь фольклориста

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Умерла дочь фольклориста
Наталья Громова готовила перепечатку сборника "Песни Евдокии Зуихи". ФОТО: Ирина МАМРЫГА

29 декабря умерла краевед, учитель украинского языка и литературы Наталья Громова из райцентра Гайсин Винницкой области.

Женщине был 71 год. Были проблемы с сердцем.

Отец Громовой, Гнат Трофимович Танцюра, был этнограф и фольклорист. Собрал около 5 тыс. украинских песен с мелодиями.

После окончания Винницкого педагогического института Наталья Игнатьевна работала в школе, преподавала в Гайсинском медицинском колледже. С 1990-го занималась музеем-усадьбой Гната Танцюры. 2007 года выдала книгу очерков отца "Зятковцы". В следующем году - путеводитель "Мемориальный музей-усадьба Игната Танцюры". В последнее время готовила перепечатку сборника "Песни Евдокии Зуихи".

Была вдовой. В покойной осталось 2 дочери и двое внуков.

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21 декабря в Львове умер профессор Украинского католического университета, автор более 250 научных работ, историк 53-летний Игорь Скочиляс.

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