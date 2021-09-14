Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 189
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 225
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 513
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 702
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 441
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2178
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 585
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 477
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
3
5
9
6
4
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
&quot;Желал сдохнуть от рака желудка&quot; - блогер Саша Пустовит раскрыла всю правду об &quot;идеальных&quot; отношениях с мужем
"Желал сдохнуть от рака желудка" - блогер Саша Пустовит раскрыла всю правду об "идеальных" отношениях с мужем
Видео
Все видео
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 513
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 801
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 603
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2439
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 297
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 09:00

Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

  Комментировать
Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу
В 22 года Копперфилда пригласили на телевидение ведущим программы "Волшебство АВC". Фото: pixabay

В этот день 65 лет назад в семье евреев в американском городе Матачен родился будущий иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфилд. Настоящее имя - Дэвид Сет Коткин. Отец был владельцем магазина одежды, мать - страховым агентом.

С детства Копперфилд отмечался феноменальной памятью. Большое влияние на него оказал дед, который и показывал внуку первые фокусы на картах. Родители не возражали и даже поддерживали увлечение сына. Поэтому еще до того, как он пошел в школу, уже умел показывать фокусы, которые придумал сам.

В 12 лет его приняли в Американское сообщество магов, стал самым молодым его членом. Через четыре года начал обучать студентов искусству "магии" в Нью-Йоркском университете.

Подростком впервые увидел сериал "Жизнь Дэвида Копперфилда", что побудило его принять подобный сценический псевдоним. Ради выступлений на сцене бросил учебу.

В 22 года Копперфилда пригласили на телевидение ведущим программы "Волшебство АВC". Вскоре он сыграл второстепенного персонажа в фильме ужасов "Поезд террора", благодаря чему получил еще большую популярность. В 1980-х парень вел авторскую программу "Магия Дэвида Копперфилда", которая имела высокие рейтинги.

С каждым годом трюки Дэвида Копперфилда становились все более впечатляющими и масштабными. Он демонстрировал исчезновения самолета, а в 1983 году на короткое время заставил исчезнуть Статую Свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На комика завели уголовное дело

Сейчас иллюзионист по-прежнему выступает с шоу-программами, часто появляется на телевидении и занимается благотворительностью. Он помогает инвалидам развивать ловкость рук.

Дед Дэвида по отцу - эмигрант из Украины. В 1974-м Дэвид закончил Матаченську среднюю школу. В 10 лет Дэвид начал практиковаться в магии в своем районе под псевдонимом "Мальчик-волшебник Давино".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 12519
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8298
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4428
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 4104
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4095
Знаменитости
"Никогда не жалуюсь": Шеннен Доэрти рассказала, как живет с раком 4-ой стадии
"Никогда не жалуюсь": Шеннен Доэрти рассказала, как живет с раком 4-ой стадии Просмотров: 459
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
 Просмотров: 252
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
3
 Просмотров: 189
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
5
 Просмотров: 2412
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
9
 Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
Голосов: 43589
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть