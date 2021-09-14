Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

В 22 года Копперфилда пригласили на телевидение ведущим программы "Волшебство АВC". Фото: pixabay

В этот день 65 лет назад в семье евреев в американском городе Матачен родился будущий иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфилд. Настоящее имя - Дэвид Сет Коткин. Отец был владельцем магазина одежды, мать - страховым агентом.

С детства Копперфилд отмечался феноменальной памятью. Большое влияние на него оказал дед, который и показывал внуку первые фокусы на картах. Родители не возражали и даже поддерживали увлечение сына. Поэтому еще до того, как он пошел в школу, уже умел показывать фокусы, которые придумал сам.

В 12 лет его приняли в Американское сообщество магов, стал самым молодым его членом. Через четыре года начал обучать студентов искусству "магии" в Нью-Йоркском университете.

Подростком впервые увидел сериал "Жизнь Дэвида Копперфилда", что побудило его принять подобный сценический псевдоним. Ради выступлений на сцене бросил учебу.

В 22 года Копперфилда пригласили на телевидение ведущим программы "Волшебство АВC". Вскоре он сыграл второстепенного персонажа в фильме ужасов "Поезд террора", благодаря чему получил еще большую популярность. В 1980-х парень вел авторскую программу "Магия Дэвида Копперфилда", которая имела высокие рейтинги.

С каждым годом трюки Дэвида Копперфилда становились все более впечатляющими и масштабными. Он демонстрировал исчезновения самолета, а в 1983 году на короткое время заставил исчезнуть Статую Свободы.

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Сейчас иллюзионист по-прежнему выступает с шоу-программами, часто появляется на телевидении и занимается благотворительностью. Он помогает инвалидам развивать ловкость рук.

Дед Дэвида по отцу - эмигрант из Украины. В 1974-м Дэвид закончил Матаченську среднюю школу. В 10 лет Дэвид начал практиковаться в магии в своем районе под псевдонимом "Мальчик-волшебник Давино".