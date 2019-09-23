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понедельник, 23 сентября 2019 22:22

Детские мечты украинских звезд полетят во Вселенную
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Певец DZIDZIO
Фото: пресс-служба
Лидия Таран с подопечными
Телеведущая Людмила Барбир
Маршрут "Луча мечты"
Сын Людмилы Барбир

В субботу, 28 сентября, в 20:00 на столичном Крещатике во время Kyiv Lights Festival в небо взлетит световой "Луч мечты". Это будет художественная визуализация космической события: Золочев - Киев - Вселенная - планета TRAPPISTA-1.

Впервые в мировой истории на планете Земля более 100 000 рисунков детских мечтаний будут зашифрованы в сигнал и отправлены в космос. Одновременно со световым лучом взлетит радиосигнал с космической станции в Золочеве на Львовщине.

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Вместе с детскими мечтами в космос полетят и мечты украинских звезд и их детей. Все желающие смогут на свои телефоны загрузить специальное бесплатное приложение "Луч мечты" (Promin Mriy). И таким образом приобщиться к историческому событию - включить дополненную реальность, чтобы наблюдать, как оживают рисунки мечтаний.

Автор: пресс-служба
  Маршрут "Луча мечты"
Маршрут "Луча мечты"

Специально к этому мероприятию была создана уникальная маска в Instagram - "Луч мечты 28.09" - планета и луч, который пролетает.

В течение года многие украинские звезды участвовали в марафоне #моядитячамрія от проекта "Здійсни мрію", куратором которого является Лидия Таран. Певица Тина Кароль в детстве мечтала, что все люди между собой будут дружные и будут помогать друг другу, поэтому на своем рисунке изобразила много счастливых людей.

MONATIK нарисовал Землю, дома, океан и много людей, которые держатся за руки, и написал "мир". Певец DZIDZIO в детстве мечтал стать великим артистом. Именно это он изобразил на своем рисунке. Сергей Бабкин в детстве мечтал стать военным летчиком, а хореограф Илона Гвоздева хотела стать президентом, но впоследствии она поняла, что это тяжелая работа, и трансформировала свою мечту - мечтала стать министром культуры. А боксер Денис Беринчик мечтал стать пожарным. Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина в детстве хотела стать певицей и снимать клипы к своим песням.

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"Мы провели всеукраинское исследование, которое показало, что способность детей мечтать угасает, а современное общество не развивает у них это умение. Только 5% детей мечтают, другие 95% имеют преимущественно материальные желания. Запуск "Луч мечты" точно вдохновит детей", - рассказала куратор проекта Лидия Таран.

Автор: пресс-служба
  Лидия Таран с подопечными
Лидия Таран с подопечными

Певица и видеоблогерка Jerry Heil всем мечтателям посвятила композицию о мечтах, а вскоре состоится премьера видео.

Мечты детей полетят в космос со скоростью почти 3 млн метров в секунду и преодолеют расстояние около 400 триллионов километров.

Также к проекту "Здійсни мрію" присоединились многие блогеры и бизнесмены, которые тоже рисовали свои мечты: фитнес-тренер Ксения Литвинова, диетолог Наталия Самойленко, блогеры - Сергей Аурум, Ната Лайм, блоггер и ведущая Роза Аль Намри, блогеры Александра и Игорь Пустовит, фитнес-тренер Александра Шульгина, бизнес-консультант Инна Дворская, ресторатор Савва Либкин.

Украинская певица Тина Кароль, которая выступает в роли телеведущей шоу "Танцы со звездами", ошеломила сеть пикантным нарядом в прямом эфире проекта. Видео, на котором видно облегающее платье звезды, опубликовали на фан-странице Тины.

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