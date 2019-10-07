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понедельник, 07 октября 2019 12:02

"Дэдпул" скрывал рождение третьего ребенка несколько месяцев

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&quot;Дэдпул&quot; скрывал рождение третьего ребенка несколько месяцев
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в третий раз. Фото: ru.hellomagazine.com

Голливудский актер Райан Рейнольдс, сыгравший супергероя Дэдпула, и актриса Блейк Лайвли стали родителями в третий раз и несколько месяцев скрывали это.

О пополнении в семье сообщил американский журнал People.

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Официальные представители пока не комментируют информацию. Хотя приближенные к паре источники уверяют, что Райан и Блейк решили не афишировать рождение третьего ребенка, который появился на свет несколько месяцев назад.

"Они счастливы и взволнованы тем, что у них родился еще один ребенок. Они влюбленная и гармоничная пара, а также очень хорошие и практические родители. У них была бы куча детей, если бы они могли", - отметил источник.

О беременности Лайвли стало известно в начале мая, когда она посетила с мужем премьеру фильма "Детектив Пикачу".

В 42-летнего Райана Рейнольдса и 32-летней Блейк Лайвли, которые сыграли свадьбу в сентябре 2012 года, также есть две дочери - 4-летняя Джеймс и 2-летняя Инес.

Стало известно, какие гонорары получат голливудские актеры за участие в фильмах 2019-2020 годов. Наибольшую оплату за роль будет канадский актер Райан Рейнольдс. За ленту "6 футов под землей" получит $ 27 млн ​​- 712 млн грн.

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