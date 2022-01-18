Дантес произвел фурор в сети голым фото: "Потри страницу и почувствуй аромат"

Исполнитель Владимир Дантес показал пикантное фото отдыха. Вместе с супругой Надеждой Дорофеевой, которая почти два года развивает сольную карьеру, проводит отпуск в мексиканском Тулуме.

Снимок, которым поделился шоумен в Instagram, сделала возлюбленная. Пара позировала перед зеркалом. Дорофеева надела синий купальник и белый халат. А ее муж стоял полностью обнаженным. Интимное место локтем прикрыла певица. Шоумен повторил смелый снимок, сделанный еще в 2017 году, и на котором также позировал без одежды.

"Так было в 2017 году, а так стало в 2022-м", - написал артист.

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Пост вызвал ажиотаж среди пользователей сети. Они засыпали Дантеса комплиментами и забавными подписями к фото в комментариях:

"Потри страницу и почувствуй аромат", "Место для вашей рекламы", "Человек без комплексов", "Есть только один вопрос: Вова, ты хотя бы иногда трусы надеваешь?".

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Но потом Instagram удалил откровенные фото. Дантес снова опубликовал снимок, но уже прикрыл пикантное место полупрозрачным кружочком.

"А что же такое? Кто-то пожаловался? Кому-то что-то не понравилось? Жалуйтесь лучше на матерей в декрете, которые свою грудь публикуют", - эмоционально отреагировал певец.

Звездные супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева провели выходные в теплых краях. Певцы наслаждаются мексиканским отпуском и делятся общими нежными фотографиями. На одном из таких Дантес предстал в синей рубашке, а Дорофеева - в лиловом бикини, серых брюках и белой рубашке.