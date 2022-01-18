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вторник, 18 января 2022 13:26

Дантес произвел фурор в сети голым фото: "Потри страницу и почувствуй аромат"
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Исполнитель Владимир Дантес показал пикантное фото отдыха. Вместе с супругой Надеждой Дорофеевой, которая почти два года развивает сольную карьеру, проводит отпуск в мексиканском Тулуме.

Снимок, которым поделился шоумен в Instagram, сделала возлюбленная. Пара позировала перед зеркалом. Дорофеева надела синий купальник и белый халат. А ее муж стоял полностью обнаженным. Интимное место локтем прикрыла певица. Шоумен повторил смелый снимок, сделанный еще в 2017 году, и на котором также позировал без одежды.

"Так было в 2017 году, а так стало в 2022-м", - написал артист.

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Пост вызвал ажиотаж среди пользователей сети. Они засыпали Дантеса комплиментами и забавными подписями к фото в комментариях:

"Потри страницу и почувствуй аромат", "Место для вашей рекламы", "Человек без комплексов", "Есть только один вопрос: Вова, ты хотя бы иногда трусы надеваешь?".

Исполнитель Владимир Дантес показал пикантное фото с отдыха
Фото: instagram.com/vladimirdantes
Появился на фото вместе с женой Надеждой Дорофеевой
Артист повторил смелое фото, сделанное еще в 2017 году и на котором также позировал без одежды
Пост вызвал ажиотаж среди пользователей сети. Впрочем, Instagram удалил откровенные фото. Дантес снова опубликовал снимок, но уже прикрыл пикантное место полупрозрачным кружочком
Пользователи засыпали Дантеса комплиментами и забавными подписями к фото

Но потом Instagram удалил откровенные фото. Дантес снова опубликовал снимок, но уже прикрыл пикантное место полупрозрачным кружочком.

"А что же такое? Кто-то пожаловался? Кому-то что-то не понравилось? Жалуйтесь лучше на матерей в декрете, которые свою грудь публикуют", - эмоционально отреагировал певец.

Звездные супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева провели выходные в теплых краях. Певцы наслаждаются мексиканским отпуском и делятся общими нежными фотографиями. На одном из таких Дантес предстал в синей рубашке, а Дорофеева - в лиловом бикини, серых брюках и белой рубашке.

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