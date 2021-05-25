"Что теперь втягивать": украинские звезды показали, как выглядят после родов

Певица 34-летняя Анастасия Приходько, которая в апреле сообщила, что стала матерью в третий раз, поделилась с фанатами откровенной фотографией. Она продемонстрировала фигуру после родов и написала, что не стесняется быть настоящей.

Автор: Instagram.com/prykhodko_official Певица 34-летняя Анастасия Приходько показала фигуру после родов

Gazeta.ua собрала фото звезд, которые также решились показать свое тело после родов и поделились с поклонниками секретами, как восстановить форму.

В марте этого года телеведущая 43-летняя Василиса Фролова родила сына. Сейчас звезда утверждает, что никогда не имела таких аппетитных форм. Как подтверждение опубликовала свое фото в Instagram.

"По итогам опроса в сториз, 84 процента из вас спрашивают, что же мне надо теперь втянуть. Ну что ж, пожалуйста, любуйтесь. В таких аппетитных объемах я не была никогда в жизни. Местами не узнаю себя в зеркало, но бежать расставаться с приобретенным пока не собираюсь. Выбираю постепенное возвращение в прежнюю форму через мягкие массажи, прогулки и правильно подобранное корректирующее белье ", - написала Фролова.

Автор: Instagram.com/vasyafrolova Телеведущая Василиса Фролова утверждает, что никогда не имела таких аппетитный форм

Певица 37-летняя Джамала второй раз стала мамой в июне прошлого года. А зимой сообщила подписчикам в Instagram, что стремится похудеть после родов. Ведь тогда она весила 69 кг, а мечтала вернуться к своим идеальных 59 кг. Сейчас звезда похудела на 6 кг и рассказала поклонникам, что ей помогло.

"Основной акцент в моем рационе - сбалансированное питание, в котором много зелени. Редко бегаю, максимум делаю планку, пресс, массаж" , - поделилась Джамала.

Автор: Instagram.com/jamalajaaa Певица Джамала звезда похудела на 6 кг и рассказала, что ей помогло

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры" 35-летняя Анна Саливанчук в сентябре прошлого года родила сына. Звезда призналась, что с двумя детьми хватает забот, однако похудеть после родов ей помог коронавирус.

"Похудела сильно, как бы смешно ни звучало, во время коронавируса - когда потеряла вкусы и запахи, просто перестала есть, не хотела. И так понемногу начала худеть, желудок уменьшился. Стала меньше есть", - написала она в Instagram.

Автор: Іnstagram.com/salivanchuk.anna Актриса Анна Саливанчук призналась, что похудеть после родов ей помог коронавирус

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