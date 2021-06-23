Чего не стоит говорить на первом свидании: "Холостячка" Огневич поделилась советами

На первом свидании вы можете переволноваться и наговорить лишнего о своей жизни. После таких моментов, вероятно, второго свидания не будет.

На первой встрече с мужчиной не стоит много рассказывать о бывших и вести себя слишком вызывающе, рассказывает в Instagram украинская исполнительница и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич.

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"Твое первое свидание станет последним, если ты интересно будешь рассказывать о своих бывших и первом поцелуе. Если споешь ему песенку Santa baby, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет, яхту и платиновый рудник. Если ты будешь называть его - пупсик, сладенький, котенок, чтобы слышали другие. Громко смеяться, слегка похрюкивая".

Автор: zlata.ognevich Злата Огневич дала несколько советов по поводу первому свидание

Украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич в очередной раз обнародовала провокационное фото. Она предстала перед камерой в мини-платье и обольстительно высунула язык. Фотографию опубликовала в Instagram. Она позировала перед камерой на фоне белой стены в очень сексуальном наряде.