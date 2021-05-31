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понедельник, 31 мая 2021 03:29

Холостячка Злата Огневич поделилась пикантным снимком в мини-платье

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Украинская певица и главная героиня 2 сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич в очередной раз обнародовала провокационное фото. Она предстала перед камерой в мини-платье и обольстительно высунула язык.

Для новой фотосессии певица выбрала жаркий образ. Она позировала перед камерой на фоне белой стены в очень сексуальном наряде.

Злата надела белое мини-платье с длинными рукавами. Тонкую талию подчеркнул широкий пояс в тон платью. Такой look акцентировал на длинных стройных ногах исполнительницы.

 

Огневич также надела сексуальные прозрачные чулки с цепями, которые добавили образу эротичности. Волосы она собрала в пучок сзади. На лице сделала макияж с белыми и черными стрелками на веках и блеском на губах. Среди аксессуаров выбрала лишь минималистичные серьги. Злата взбудоражила воображение многотысячной аудитории фолловеров высунутым языком и проницательным взглядом.

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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер взбудоражила воображение свои поклонников пикантными фотографиями.

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