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воскресенье, 30 мая 2021 23:41

Самая молодая миллиардерша поразила сверхглубоким декольте
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Американская миллиардерша Кайли Дженнер ошеломила фанов сверхглубоким декольте
Фото: Instagram.com/kyliejenner
Американская миллиардерша Кайли Дженнер ошеломила фанов сверхглубоким декольте
Американская миллиардерша Кайли Дженнер ошеломила фанов сверхглубоким декольте
Американская миллиардерша Кайли Дженнер ошеломила фанов сверхглубоким декольте

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер взбудоражила воображение свои поклонников пикантными фотографиями, которыми поделилась в Instagram.

Успешная предпринимательница смело позировала в черном комбинезоне с сверхглубоким декольте, демонстрируя пышную грудь. Наряд подчеркивает тонкую талию Кайли и соблазнительные бедра.

Вечерний образ дополнила ярким макияжем и маникюром черного цвета.

"Что за ночь", - подписала фото Дженнер.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительных форм модели.

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В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн. Предпринимательница планирует запустить собственную линию пляжной одежды.

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